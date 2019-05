Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 11:28

"Pase lo que pase en su carrera o en su vida... desde ahora Oakley Cannonier, de 14 años, siempre recordará su papel en la victoria más importante en toda la historia del club". Sin grises, en el medio inglés The Independent descubrieron quién estaba detrás del gol que selló la remontada memorable ante Barcelona. Quién es el juvenil que empujó a Liverpool a la búsqueda de lo imposible, más allá del trabajo de Jurgen Klopp y sus dirigidos.

Y así explican el método que bajó desde la academia juvenil del club y que se vio en cada jugada de Anfield: "Carl Lancaster es un mentor de entrenamiento en la academia del club y entre sus responsabilidades está la coordinación de los alcanzapelotas. En las primeras horas del martes ya les había dicho que le entregaran y reciban el balón a los jugadores del Liverpool lo más rápido posible porque notaban que los jugadores de Barcelona se entretenían con la pelota en las jugadas paradas. Oakley Cannonier no lo olvidó y, a los once minutos del final, no solo le dio la pelota a Alexander-Arnold sino que también recibió con velocidad la pelota que había quedado dentro del área, mientras que la defensa del Barcelona se movió nerviosamente entre sí dentro del área".

Cannonier es un joven de 14 años originario de Leeds que suele entrenarse junto a grupos por encima de su edad por el buen nivel que muestras en las inferiores, y que ayer tuvo la posibilidad de ser alcanzapelotas en una semifinal de Champions League. Lo que no sabía era que gran parte de la responsabilidad del 4-0 final estuvo en sus manos. Cannonier es el héroe oculto, el héroe silencioso de una remontada que sacudió al Barcelona de Lionel Messi.

Las sensaciones de frustración se multiplicaron en el vestuario culé y cuando le tocó el turno de hacer un análisis al DT de Barcelona de semejante traspié, Valverde fue contundente: "Nos tocó perder de una manera dolorosa. Se vienen un par de días horribles. No sé qué pasó en el último gol, sacaron rápido y no nos dieron tiempo. Estábamos concentrados en situaciones de estrategias porque son el mejor equipo de la Premier con acciones de pelota parada y bueno...".

Los protagonistas se sucedieron y hasta Luis Suárez habló del tanto que sacó a Barcelona de la final de la Champions League: "El cuarto tanto que nos hicieron fue un gol de juveniles". Y Sergio Busquets sumó: "Un despiste, han sido más listos que nosotros, han sacado más rápido y ya está".

En Liverpool la felicidad desbordó cualquier situación, pero cuando hablaron los protagonistas de cómo sucedió el cuarto gol, el actor principal de la historia, el defensor Trent Alexander-Arnold, que sacó el centro tras engañar a todos, dijo: "Fue simplemente instintivo, uno de esos momentos en los que se ve la oportunidad. Origi es un jugador de primera. Todos recordarán este momento".