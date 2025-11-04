El inglés Max Dowman, de Arsenal, se convirtió en el futbolista más joven en la historia de la Champions

A los 15 años y 308 días, el inglés Max Dowman registró un récord en la Champions League. El extremo derecho jugó los últimos 17 minutos del partido que su equipo, Arsenal, le ganó a Slavia en Praga por 3-0 en la fase de liga y se transformó en el futbolista más joven en participar en el máximo torneo de clubes de Europa.

Mikel Arteta, entrenador del conjunto inglés, hizo tres cambios casi a la media hora del segundo tiempo. Uno de ellos fue el ingreso de Dowman en el lugar del belga Leandro Trossard. El desparpajo del juvenil, pura explosión en el uno contra uno, hizo que el cuadro londinense ganara tiros libres en sus dos primeras jugadas. Para entonces Arsenal ya estaba 3-0 arriba, por un penal de Bukayo Saka y un doblete del español Mikel Merino. Se trató del octavo partido en el que no recibió goles, algo que no se daba desde 1903. Es decir, hace 122 años.

15 years and 308 days old, the youngest player in Champions League history...

Max Dowman ✨



Max Dowman

“Lo que hizo Dowman en la cancha... En la primera pelota que tocó, encaró a rivales, empezó a gambetear, provocó una infracción. Eso es personalidad; eso es coraje. Y eso no se puede enseñar. Se lo tiene o no se lo tiene. Da igual lo que diga su pasaporte. Lo ponés en la cancha en este contexto y él está listo para adaptarse y brindar un buen rendimiento”, dijo Arteta en relación con el juvenil, que hace unos días se había convertido en el titular más joven en un partido de la Copa de la Liga.

Dowman toma el relevo del camerunés nacionalizado alemán Youssoufa Moukoko, que jugó con la camiseta de Borussia Dortmund ante Zenit, de San Petersburgo, en 2020 con 16 años y 18 días. El tercer escalón del podio de precocidad en Champions League es ocupa por Lamine Yamal, de Barcelona, que debutó con 16 años y 67 días. En el top 10 no hay ningún futbolista argentino.

Lo mejor de la victoria de Arsenal ante Slavia en Praga

El antecedente de su debut en un amistoso

Sus primeros pasos con la camiseta de Arsenal se dieron en un partido de pretemporada en julio pasado. Entonces, Dowman causó admiración por su habilidad y su fútbol vertical, siempre hacia adelante. Por su manera de conducir la pelota es comparado con su compañero Martín Odegaard. Los espectadores de aquel partido contra Newcastle eran testigos de una gran aparición en el fútbol.

Aquel día, el N° 56, que mide 1,83 metros, ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo por Bukayo Saka (el mismo futbolista al que reemplazó este martes en Praga por la Champions), cuando el encuentro estaba 2-2. La mayoría de las intervenciones del adolescente que pasó por las selecciones sub 16 (cinco partidos) y sub 17 (14, y cuatro goles) de Inglaterra mereció elogios.

Dowman aquel día frente a Newcastle

Max Dowman, 15 anos, contra o Newcastle.

Zurdo, de tranco largo, con buen dominio de la pelota y profundo para buscar el arco, escapó de la marca de tres rivales y sacó un remate desde fuera del área que el arquero Nick Pope desvió al córner, como ocurrió un rato más tarde tras un enganche en el área y un disparo cruzado. También propició que Joelinton y Murphy lo bajaran con un foul cuando eran eludidos.

Los jugadores de Newcastle parecían desconcertados por el atrevimiento de Dowman, que también mostró recursos para salir cuando se ve presionado contra una de las rayas laterales. Con un movimiento de cintura se quitó al marcador y encaró al área, donde Joelinton le desestabilizó desde atrás. El penal fue convertido por Odegaard para el 3-2 definitivo de Arsenal, en el que Dowman como figura desde el primer momento en que pisó el campo.

Karim Benzema on his Instagram story after 15-year-old Max Dowman came on for Arsenal.

Tras aquel encuentro, el entrenador Arteta se refirió a la actuación de Dowman: “Sí, es especial. Obviamente, lo que ha hecho contra Newcastle en media hora es ciertamente inusual para un joven de 15 años”. Karim Benzema, mientras observaba el partido por televisión, publicó en Instagram una historia con un emoji de complicidad con el adolescente.

Nacido en Chelmsford, al noreste de Londres, Dowman lleva una carrera caracterizada por la precocidad. Con 13 años ya integraba la categoría sub 18 de Arsenal. El 1 de diciembre de 2024 debutó en la Premier League 2 ante Brighton & Hove y se convirtió, con 14 años y 336 días, en el futbolista más joven de Arsenal en el torneo sub 21 de las canteras de Reino Unido.