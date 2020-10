El Kun Agüero cantó "Farsante" junto al youtuber español Ibai Llanos Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 21:30

El delantero del Manchester City Sergio "Kun" Agüero y el reconocido youtuber Ibai Llanos cantaron la canción "Farsante" de Ozuna y provocaron un revuelo en las redes sociales con más de medio millón de reproducciones.

A través de su canal de Twitch, y en plena partida del juego FIFA 20, Agüero y Llanos eligieron una canción del cantante popular Ozuna para entonar juntos mientras esperaban el comienzo del juego. "Como me gusta Ozuna papá", dijo el Kun, a lo que Llanos contestó: "Ozuna a mí también me gusta".

Luego, el youtuber invitó al delantero a cantar "Farsante" y el goleador rápidamente aceptó el desafío sin dudarlo. "Cantátela Kun, por tu gente", lo animó Llanos mientras se escuchaba la música de fondo y los aplausos de Agüero.

Desafinadamente, a destiempo y casi a los gritos, ambos cantaron la canción hasta llegar al estribillo. Agüero enérgicamente alentó al youtuber para comenzar la partida con más ímpetu que lo habitual después de cantar.

Por su parte y entre risas, Llanos agregó: "El de Twitch debe estar pensando, `¿Estos gilipollas qué hacen?`". A lo que un participante les advirtió que no podían cantar por una supuesta restricción del canal de streaming.

Seguidamente, el español contó que otro participante en línea le había escrito: "Sé que la espera es muy larga, pero por favor no cantéis". Llanos, sorprendido por el mensaje explica la razón del mismo: "No me jodas, ¿ha dicho eso? ¿Estamos en la ESPN cantando? Claro, es porque estamos en la tele, es por eso".

Agüero, que casi no podía hablar de la risa ante el intercambio de mensajes agregó: "Nosotros en la tele cantando, qué cabrones".

Llanos fue el encargado de subir el video a su cuenta de Twitter, un contenido que tuvo más de 600 mil reproducciones, casi 65 mil me gusta y 13 mil personas que compartieron la publicación.

El delantero del Manchester City, ausente en la convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos de las eliminatorias sudamericanas, empezó a incursionar como gamer durante la cuarentena por el coronavirus cosechó muchos seguidores por sus divertidas frases y reacciones.