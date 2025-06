El Mundial de Clubes “argentino”: campeones del mundo, viejos conocidos y sorpresas entre los 53 inscriptos más allá de Boca y River

La primera cifra ya es un llamado de atención: una vez recibidas las listas de los 32 equipos participantes en el Mundial de Clubes, Argentina es el segundo país que más jugadores aporta. Serán 103, solo superados por los 141 de Brasil. Pero es la segunda cifra la que de verdad obliga a elevar las cejas y abrir bien grandes los ojos, porque algo más de la mitad, exactamente 53, o el 51,45%, serán compatriotas que no juegan ni en Boca ni en River, los representantes de nuestro campeonato en la cita que comienza este fin de semana en Estados Unidos.

Los números, en principio, ratifican un hecho que viene sucediendo desde hace varios años. Los futbolistas de esta parte del globo son, a la vez, un objeto de deseo del resto de los clubes del planeta y un producto de exportación capaz de ignorar vaivenes bursátiles, mayores o menores tasas arancelarias y las crisis más diversas para mantener una vigencia constante. Lo demuestra ese más de medio centenar de jugadores argentinos inscriptos, que se reparten en equipos de nueve países y cinco continentes diferentes. La mayoría de ellos, consagrados que no necesitan presentación; pero también una buena cantidad cuya presencia puede resultar toda una sorpresa en una competición de primer nivel.

Incluso pudo haber algunos más. El ex Boca Nicolás Capaldo no se recuperó a tiempo de una fractura en el pie para sumarse al RB Salzburgo austríaco; el defensor Lucas Suárez desistió de continuar en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica para regresar a Córdoba; mientras que Gino Infantino y Felipe Salomoni quedaron fuera de la lista del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Además, habrá tres entrenadores nacionales: Diego Simeone en Atlético de Madrid, Javier Mascherano en Inter Miami y Martín Anselmi en Porto.

Un resumen inicial sirve para entender el alcance de semejantes números. Tendrán argentinos 17 de los 30 equipos que animarán el certamen junto a River y Boca. Tres confederaciones concentran el grueso de los jugadores de nuestro país: 20 estarán en conjuntos norteamericanos, 19 en europeos y 9 en sudamericanos. En cambio, apenas habrá 4 en un único club asiático, el Al Ain, y 1 en el Mamelodi.

Por el contrario, las proporciones son casi inversas cuando se observa la procedencia de los 13 planteles sin jugadores de nuestro país: 3 son de Asia, 3 de África, 1 de Oceanía, 1 de América del Norte y 5 de Europa. Por fin, todos los grupos de la primera fase contarán con al menos 3 compatriotas con posibilidades de disputar algunos minutos en el certamen.

Una mirada club por club indica que el Inter Miami es, con diferencia, el que congrega más futbolistas que podrían vestir la casaca celeste y blanca de los actuales campeones del mundo. A la sombra de Lionel Messi se reúnen otros 11, aunque 3 de ellos no nacieron ni jugaron nunca en el país. El arquero Rocco Ríos Novo, suplente de Oscar Ustari, es natural de Los Ángeles, hizo inferiores en Lanús, pero no llegó a debutar en Primera. Benjamín Cremaschi vio la luz en Miami, y aunque estuvo en una concentración de la selección sub 20 de Argentina jamás compitió en nuestras canchas. Y Santiago Morales nació en Santa Cruz de Tenerife, pero también creció en Estados Unidos y con 18 años es el más joven de los 53 “extranjeros” de la lista (en la otra punta de la tabla de edades se ubica Gustavo Cabral, del Pachuca, que en octubre cumplirá los 40).

Las Garzas de Florida cuentan además con uno de los 3 jugadores con origen en nuestro territorio y una segunda nacionalidad adquirida: Héctor David Martínez, el ex River que juega para la selección de Paraguay, tal como lo hace Alejandro Kaku Romero Gamarra, campeón de Copa y Supercopa Argentina con Huracán y actual integrante del Al Ain emiratí. El tercero es el ahora mexicano Germán Berterame, delantero cordobés surgido en San Lorenzo, que viste la camiseta de Monterrey.

En el podio de equipos con mayor cantidad de argentinos, el segundo escalón lo ocupa el Atlético de Madrid, con 6 jugadores, entre ellos, 4 que se consagraron en Qatar 2022: Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. La curiosidad es que solo el delantero que pasó por el Manchester City parece tener asegurada su continuidad para la próxima temporada. La entidad española les está buscando salida al lateral derecho y al delantero que comenzó su carrera en San Lorenzo, mientras que el volante diestro podría regresar a Italia, donde ya brilló en el Udinese. Por el contrario, Juan Musso acaba de ser adquirido de manera definitiva, y Giuliano Simeone sin duda seguirá con los “colchoneros”. El hijo del Cholo es uno más de los que nacieron fuera de nuestras fronteras (en Roma), y si bien no jugó en ningún club argentino, se inició en la cantera de River y ya se dio el gusto pisar el Monumental con la Selección.

La ventana de fichajes que los clubes participantes del Mundial disfrutaron entre el 1 y el 10 de junio pasados permitió otros dos casos fuera de lo común entre los argentinos. Joaquín Correa marcó un gol para el Inter de Milán el 23 de mayo en la última jornada de la Serie A italiana. Pocos días más tarde la entidad neroazzurra le comunicó que había sido su último encuentro en el club, lo que parecía dejarlo fuera de la cita norteamericana. Sin embargo, sobre el cierre del libro de pases, firmó con Botafogo y estará presente, solo que en el “temible” grupo B (enfrentará al París Saint-Germain y al Atlético de Madrid) en lugar de en el E, donde se hubiese encontrado con River.

La restante situación imprevista tuvo como protagonista a Facundo Zabala, dueño de una trayectoria muy alejada de los focos. Juvenil de Rosario Central, en 2019 partió a recorrer el mundo rumbo a Costa Rica, donde debutó en Primera en el Alajualense. Cumplió la siguiente etapa en el Apoel Nicosia de Chipre y de ahí saltó a Italia para vestir la camiseta de Venezia italiano para regresar a Sudamérica de la mano del Olimpia paraguayo. Ahí fue a buscarlo Al Ain, que lo contrató solo por el mes del Mundial por el módico importe de 500.000 euros.

De la lista completa (que se brinda aparte) hay un puñado de nombres que merecen destacarse, por causas muy diversas. Claudio Echeverri, por ejemplo, llegará con apenas 19 minutos disputados en un par de partidos con el Manchester City, y Aarón Anselmino todavía no debutó en el Chelsea; Agustín Palavecino acaba de incorporarse al Pachuca y Álvaro Montoro al Botafogo; Juan Pablo Freytes, que solo disputó 10 encuentros en Newell’s entre 2019 y 2021 para seguir su carrera en Chile y Perú será uno de los centrales titulares en Fluminense; y Valentín Carboni se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla justo a tiempo para integrar la lista del Inter de Milán. Junto a él estará Tomás Palacios, que concluyó su préstamo en el Monza.

También será una buena ocasión para reencontrarse con viejos y no tan viejos conocidos. Son los casos de los ex Boca Alan Varela (Oporto), Ag ustín Rossi (Flamengo) y Esteban Andrada (Monterrey); de los exLanús Pedro De la Vega (Seattle Sounders) y José Manuel López (Palmeiras); de Matías Palacios, una joya de las inferiores de San Lorenzo que está en Al Ain; del exRiver y selección argentina Lucas Ocampos (Monterrey); de Sergio Barreto, el duro defensor surgido de Independiente. Y desde ya, con Ángel Di María, que apurará sus últimos minutos en el Benfica antes de su anhelado regreso a Rosario Central.

Habrá nada menos que 53 argentinos repartidos por equipos de todo el mundo. Será realmente difícil ver un partido sin descubrir al menos a alguno de ellos.

La lista completa

Grupo A

Inter Miami

Lionel Messi

Oscar Ustari

Marcelo Weigandt

Tomás Avilés

Rocco Ríos Novo

Héctor David Martínez

Gonzalo Luján

Federico Redondo

Santiago Morales

Baltasar Rodríguez

Tadeo Allende

Benjamín Cremaschi

DT: Javier Mascherano

Palmeiras

Agustín Giay

Aníbal Moreno

José Manuel López

Oporto

Nehuén Pérez

Alan Varela

Tomás Pérez

DT: Martín Anselmi

Grupo B

Atlético de Madrid

Juan Musso

Nahuel Molina

Rodrigo De Paul

Ángel Correa

Giuliano Simeone

Julián Álvarez

DT: Diego Simeone

Botafogo

Alexander Barboza

Álvaro Montoro

Joaquín Correa

Seattle Sounders

Pedro De la Vega

Grupo C

Benfica

Ángel Di María

Nicolás Otamendi

Gianluca Prestianni

Grupo D

Flamengo

Agustín Rossi

Chelsea

Enzo Fernández

Aarón Anselmino

Grupo E

Inter Milán

Lautaro Martínez

Valentín Carboni

Tomás Palacios

Rayados de Monterrey

Esteban Andrada

Jorge Rodríguez

Lucas Ocampos

Germán Berterame

Grupo F

Fluminense

Juan Pablo Freytes

Germán Cano

Mamelodi Sundowns

Matías Esquivel

Grupo G

Manchester City

Claudio Echeverri

Juventus

Nicolás González

Al-Ain

Alejandro Romero Gamarra

Matías Palacios

Mateo Sanabria

Facundo Zabala

Grupo H

Pachuca