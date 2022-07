El nuevo DT de Lionel Messi: quién es Christophe Galtier, el reemplazante de Mauricio Pochettino que tuvo un áspero cruce con Marcelo Gallardo

A mediados de mayo pasado, Paris Saint-Germain y Real Madrid cinchaban por Kylian Mbappé, la estrella de la selección francesa de fútbol. Los primeros interesados en saber dónde continuaría su campaña eran Mauricio Pochettino, su DT en PSG, y el italiano Carlo Ancelotti, con los brazos abiertos para recibirlo en el conjunto merengue. No obstante, una voz ajena sorprendió al referirse al tema: “¡Necesitamos a Mbappé en la Ligue 1! Puede hacer que PSG gane el trofeo más hermoso [la Orejona de la Champions League] y que París le permita ganarlo como motivación personal y de cara al Mundial de Qatar. Espero que siga en nuestro campeonato”.

Se trataba de Christophe Galtier, uno de los entrenadores de moda en el fútbol francés y por entonces al mando de Nice. No le importaba que sus dirigidos pudieran sufrir a Mbappé. Ahora, conocida su contratación en PSG tras el despido al argentino, esas palabras parecen haber sido un deseo con proyección propia. O un signo de información adelantada... Es Galtier quien dirigirá en la próxima temporada a Mbappé, y también a Lionel Messi, una vez que los jugadores regresen de las vacaciones. A los 55 años, el entrenador asumirá un gran desafío: cargar la mochila que le pesa al club partisino, al que se le viene negando la Champions League pese a las fortunas que gasta y a las estrellas que amontona en el plantel cada año.

Christophe Galtier protesta en una acción del partido entre PSG y Nice; cerca suyo pasa Mbappé, una de las estrellas a las que dirigirá en este cambio de equipo que afronta Xavier Laine - Getty Images Europe

Galtier ya tiene experiencia en tomar la posta del trabajo de un santafesino. Es quien sucedió a Marcelo Bielsa a fines de 2017 en Lille, club en el que fue defensor entre 1987 y 1990 y en el que permaneció durante cuatro temporadas como DT, con la conquista de la liga francesa en 2020/2021, el primer título de campeón en una década para la entidad. Al llegar a Lille, Christophe llevaba varios meses libre luego de su salida de Saint-Étienne. En cambio, a Nice se unió inmediatamente después de ser campeón y de estudiar varias propuestas. Incluso estuvo en el radar de Barcelona tras la salida del neerlandés Ronald Koeman y antes de que al equipo catalán llegara Xavi Hernández.

Según el diario L’Equipe, PSG le pagará unos 10 millones de euros a Nice como indemnización por la salida de Galtier, quien tenía todavía contrato por otros dos años con el club de la Costa Azul y por ese mismo lapso es el acuerdo con la dirigencia parisina, con opción a uno más. Para France Info, todo estaba listo de palabra con el nuevo entrenador desde el lunes pasado, aunque no podía salir a la luz hasta que no se resolviera el alejamiento de Pochettino, cuyo vínculo se extendía hasta junio de 2023 y requiere de una compensación de unos 15 millones de euros. “Es un técnico exigente, con pasión, ganas y ambición. Le gusta desarrollar proyectos que lleven a objetivos importantes”, lo describió hace un tiempo a Christophe el presidente de Lille, antes de aquella coronación. Luego no pudo retenerlo.

Christophe Galtier llevó a la final de la Copa de Francia a Nice, que cayó ante Nantes en Saint-Denis John Berry - Getty Images Europe

Antes de ser entrenador, Galtier fue ayudante de campo en Olympique de Marsella. Tiene en su historial un episodio de gresca con Marcelo Gallardo, actual DT de River y por entonces jugador del Mónaco, que refleja su temperamento. En el entretiempo de un partido muy áspero, camino a los vestuarios, se agredió con el Muñeco y eso le costó una suspensión de seis meses. “Gallardo me insultó y me pegó. Lo mío fue un reflejo de autodefensa”, se justificó. Gallardo terminó esa noche en el hospital Princess Grace por lesiones en la ingle, el estómago, la nariz y la cara, debido a los golpes que recibió de varios. “Me dieron en la cara, en la panza, en la espalda. A las tres de la mañana aún estaba en el hospital”, recuerda Gallardo en un libro. Cayó al suelo y varios lo patearon, según registros del cuarto árbitro de ese encuentro.

“Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. Y ahí vino la emboscada. En la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en meterme y sentí un ruido, como si se cerrara algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el bol…, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre mi cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”, describe Marcelo en “Gallardo Monumental”. Ya en el campo, el número 10 había sido partícipe de golpes entre jugadores.

El partido de la pelea entre Gallardo y Galtier, en Marsella-Mónaco

Nacido en Marsella el 28 de agosto de 1966, Galtier debutó como futbolista en el Olympique en 1985 y pasó, además del Lille, por Toulouse, Angers y Nimes, para cerrar su carrera en el Monza de Italia y el Liaoning Yuandong del fútbol chino. Allí se retiró en 1999. Una década más tarde inició su ciclo como DT, por ocho años en el Saint Etienne, club en el que ganó la Copa de la Liga de Francia en 2013. En Nice fue subcampeón de la Copa de Francia, tras eliminar a PSG por penales en octavos de final, y lo clasificó para la próxima Conference League, por el quinto puesto conseguido en la Ligue 1.