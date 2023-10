escuchar

La imagen sorprendió: un Edinson Cavani furioso increpó a Valentín Barco, primero con un leve empujón a la pasada y luego con un grito que no llega a comprenderse y gestos, en los que evidenció su enojo.

¿Qué fue lo que pasó para que el uruguayo, siempre sereno, reaccionara así con su compañero? Fastidioso por la cantidad de situaciones que había desaprovechado, sobre el final del primer tiempo el delantero recibió un pase largo que bajó con una enorme categoría e intentó un centro con rosca para la entrada de Merentiel que fue bloqueado por un defensor. Barco, que estaba solo en la medialuna, le hizo el primer reclamo por no habérsela pasado. El rebote volvió a quedarle a Cavani, quien buscó otra vez el arco con una volea y la pelota se fue muy desviada.

Entonces fue que comenzó el intercambio y el clima se puso tenso. Barco volvió a reclamarle que no se la haya pasado e incluso se inclinó para señalarle con ambas manos sus pies, como diciendo: “¡Damela!”. Acto seguido, el Colo fue a reubicarse en su posición, ignorando el reproche del uruguayo. Como el joven no acusaba recibo, Cavani le dio ese leve empujón y le gritó: “¡Dale!”.

EL RECLAMO DE BARCO A CAVANI



El juvenil de Boca se la pidió al goleador, que no se quedó callado y le respondió. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hS59emW3CH — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

Muy lejos de que la situación pasara a mayores, unos minutos después ambos aclararon las cosas en el vestuario y fue el propio Barco quien minimizó lo sucedido: Son calenturas del momento. me enojé yo porque no me la pasó, después se enojó él y nada más. Son cosas del fútbol. Después lo arreglamos y no pasa nada. Ahora estamos todos contentos”.

Más tarde, el DT Jorge Almirón también le envió un mensaje al Colo, exponiendo su error en esa discusión: “Es un chico ganador y muy joven que, como tal, también tiene mucho que aprender, y acá hay líderes como Edinson Cavani que le enseñan”, señaló el DT ante los medios después del partido.

BARCO: "AHORA VAMOS POR TODO"



El Colo habló luego de la clasificación de Boca a las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Chgt3fRYbT — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

En lo individual fue un partido frustrante para Cavani, ya que contó con varias chances claras de gol y las malogró todas, a excepción del penal, que primero le convirtieron a él y más tarde cambió por el 1 a 1 con un fuerte remate a la izquierda de Herrera.

Las chances malogradas por Cavani

Fue un partido agridulce para Cavani. Porque fuera del área exhibió su clase internacional para jugar de primera, dominar el balón aéreo con precisión e incluso asistir a compañeros de taco o sacarse de encima un rival con un caño. Pero cerca del arco no estuvo fino y desaprovechó al menos cuatro ocasiones claras de gol.

A los 19 del primer tiempo desairó a Juan Rodríguez con un caño de lujo, pero su remate posterior fue muy suave. A los 32 se encontró con un regalo defensivo y quedó cara a cara con Herrera, quien ganó la pulseada. Más tarde llegó la doble acción que terminó con la discusión con Barco.

EL PENAL DE PORTILLO SOBRE CAVANI



El defensor de Talleres derribó al uruguayo en el área y Echenique no dudó en cobrar la pena máxima. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/MBnmXbvfIK — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

En la segunda parte continuó con la pólvora mojada, al menos en situaciones de juego y no de pelota parada (al fin y al cabo, a él le cometieron el penal y él lo marcó, con la presión que tenía por haber malogrado su remate en la definición con Palmeiras).

Pero a los 26 minutos tuvo dos chances clarísimas, primero por la derecha y luego por la izquierda, y las desaprovechó. En la primera debió patear cruzado y optó por picarla y en la segunda quiso definir con el borde externo y le salió un tiro muy débil y sin rumbo.

CAVANI TUVO EL SEGUNDO DE BOCA



El uruguayo se perdió la chance de marcar el segundo del Xeneize ante Talleres. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/ssMSGe55Wh — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

De todas maneras, Edinson volvió a estar muy efectivo en la definición por penales, en donde marcó el tercero de su equipo y allanó el camino a la clasificación para las semifinales de la Copa Argentina.

LA NACION