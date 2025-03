El penal de Julián Álvarez: la imagen que muestra el toque “casi imperceptible” y qué dicen los medios europeos

Un penal. Una imagen que da la vuelta al mundo. Un club, Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League. Su rival de toda la vida, el Real Madrid, sigue adelante después de pasarla mal en los dos partidos de la serie. En el medio, una decisión del VAR que, por reglamentarista, se debate en las principales páginas dedicadas al fútbol. Ya no en España, donde es casi un asunto de Estado, sino en todo el mundo. ¿Tocó dos veces Julián Álvarez la pelota, primero con la izquierda y luego con la derecha, en la ejecución del segundo penal de Atlético de Madrid en la serie definitiva? La pregunta no parece tener todavía una respuesta concluyente.

“El penal de Julián Álvarez en la definición fue anulado por una razón brutal; Atlético pierde con Real”, escribe The Express, de Inglaterra. Y agrega: “Los árbitros determinaron que Julián Álvarez había tocado el balón dos veces gracias a una tecnología utilizada principalmente para fueras de juego semiautomáticos”. Es decir que los asistentes utilizaron herramientas tecnológicas -más allá del ojo humano- para determinar que el delantero cordobés había tocado dos veces el balón antes de convertir. Así, su remate quedó invalidado.

“Por qué el penal de Julián Álvarez fue anulado pese a las repeticiones inconclusivas”, se pregunta por su parte el diario inglés The Mirror. “Las repeticiones no fueron concluyentes en cuanto a si Álvarez había tocado el balón dos veces, pero Christina Unkel, experta en reglas FIFA de CBS Sports, explicó que la tecnología del balón permitió tomar la decisión: ‘Es la regla, es simple, es directo, ha sido tocado. Pero algo que también hay que tener en cuenta es que el VAR también cuenta con la tecnología de fuera de juego semiautomático, que les permite ver el punto de penalización y tener esa tecnología adicional para determinar cuándo hay un toque en la pelota’”.

“Es justo”, “No, es una vergüenza”: el penal de Álvarez divide al Madrid. Y no hay imágenes claras”, titula por su parte la Gazzetta dello Sport, el principal medio deportivo de Italia. La nota continúa: “La polémica por el penal anulado al Atlético que decidió el derbi europeo calienta la capital española. Y falta un vídeo que pueda borrar todas las dudas”. La Gazzetta agrega: “Ciertamente hay discusión también porque la UEFA no ha ofrecido una imagen decisiva: parece, se tiene la impresión, que hay un toque, pero no llega la certeza. En la habitual competencia de fake news que acompaña a acontecimientos de esta magnitud social, hay quien dice que el balón utilizado anoche tiene un chip que delata cada toque, pero la UEFA lo desmiente: el balón con el chip estuvo en la Eurocopa pero no se usa en la Champions League”.

La cámara que muestra los dos toques de Julián

Uno de los videos que se publicaron permite apreciar, gracias al zoom de la imagen, que Álvarez toca apenas la pelota con su pie izquierdo, en su resbalón, antes de impactar con la derecha y lograr que el remate venza a Courtois. El movimiento es casi imperceptible. En todo caso, lo que sí se pudo apreciar en otra toma es que, ya en la mitad de campo luego de haber pateado, Julián duda. “No sé. Puede ser, pero no sé”, se lee en sus labios, les dice a Ángel Correa, Samuel Lino y Marcos Llorente, en la mitad de la cancha, mientras el árbitro polaco Szymon Marciniak esperaba el dictamen del VAR.

El Daily Mail inglés dice, en consonancia con la Gazzetta dello Sport: “La decisión inicialmente causó confusión, ya que nadie dentro del estadio parecía consciente de que el gol de Álvarez había sido anulado, y tampoco quedó claro en la cobertura televisiva. Gracias a la tecnología VAR semiautomatizada en acción, hay un sensor de impacto en el balón, lo que significa que la tecnología fue el factor que determinó que Álvarez lo había tocado dos veces”.

La BBC de Londres, por su parte, hace un relato de los acontecimientos y habla de una decisión “por muy poco margen” del VAR: “Lo que ocurrió a continuación fue otra de esas decisiones del VAR por un margen muy pequeño, pero por una razón muy inusual. Tras la revisión, se consideró que Álvarez, del Atlético, había tocado el balón dos veces. Eso va contra las reglas, así que se anuló el remate, sin posibilidad de repetición. El Real Madrid se adelantó 3-1 antes de ganar la tanda de penales por 4-2. Después, toda la conversación del encuentro giró en torno a esa decisión arbitral”.

El diario francés L’Equipe, por su parte, es tan cauto como la cadena estatal británica: “Todo cambió cuando Julián Alvarez, segundo rematador del Atlético, logró rematar, pero el VAR lo anuló por doble contacto”. También se refieren a la importancia de Mbappé en esta acción: “En el círculo central, Kylian Mbappé alertó inmediatamente al cuarto árbitro para señalar el gesto involuntario de Alvarez. Y al final el tiro del penalti fue considerado un fallo”.

Simeone y el penal de Julián Álvarez

