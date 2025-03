El peor cumpleaños de Ángel Correa: fue expulsado y Atlético de Madrid perdió agónicamente con Getafe

Ángel Correa, uno de los tantos argentinos que integran el plantel de Atlético de Madrid, vivió un amargo día de cumpleaños. El rosarino, que hoy llegó a los 30 años, ingresó en el arranque del segundo tiempo del partido frente a Getafe, en el estadio Coliseum. El conjunto dirigido por Diego Simeone pasó a ganar 1-0, con un un controvertido penal indicado a través del VAR, a los 30 minutos (Alexander Sorloth). Pero once minutos después, Angelito fue expulsado (tras chequeo del VAR; había recibido sólo la amonestación) y todo se desmoronó para Atlético de Madrid, que terminó cayendo por 2-1, por la jornada 27a. de LaLiga española.

Mauro Arambarri (no está en escena) ya venció al arquero Jan Oblak, de Atlético de Madrid, para sentenciar el agónico 2-1 de Getafe PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

En una primera instancia, Correa había recibido la tarjeta amarilla por una durísima entrada sobre el tobillo izquierdo del defensor Djené Dakoman Ortega, pero la acción fue protestada por los locales, revisada en el VAR y el árbitro Guillermo Cuadra Fernández cambió la decisión, por lo que el equipo colchonero se quedó con un jugador menos para los últimos minutos del encuentro. El Cholo Simeone no ocultó su disconformidad con lo que decidió el árbitro, a instancias de la tecnología.

Ese dolor de cabeza para Atlético de Madrid no se detendría allí. De inmediato, prácticamente, faltando dos minutos para el cierre, Getafe igualó 1-1, con un tanto del uruguayo Mauro Arambarri. El árbitro agregó diez minutos, lo que envalentonó a Getafe, dirigido por José Bordalás Jiménez. La defensa del equipo dirigido por Simeone se terminaría de derrumbar en el segundo minuto de adición, cuando el mismo Arambarri desvió un zurdazo del lateral izquierdo, el español Diego Rico, que venció al arquero Jan Oblak. La jugada tuvo algunos segundos de drama, ya que fue revisada la posición de Arambarri, pero el jugador formado en Defensor Sporting estaba habilitado.

“El equipo luchó hasta lo último con nuestras armas y por la expulsión de Correa, los llevamos a su área y ahí tuvimos las opciones de gol”, dijo Arambarri. Real Madrid, tercero con 54 unidades, tendrá la oportunidad de superar a los colchoneros más tarde si vence de local a Rayo Vallecano. Luego de poner fin a una racha de 14 años sin vencer al Atlético, el Getafe quedó 11°, con 33 puntos. Los de Madrid llevaban 24 partidos sin perder ante los azulones (20 triunfos y cuatro empates).

Curiosamente, todo lo más importante del partido sucedió ya sin la presencia de Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Antoine Griezmann, reservados para el partido desquite ante Real Madrid por la Champions, el próximo miércoles (en la ida, el Madrid triunfó por 2 a 1). Con la derrota, Atlético de Madrid quedó en 56 puntos, a uno menos del líder, Barcelona, que canceló su partido de este fin de semana ante Osasuna por la muerte de uno de los médicos del plantel, Carlos Miñarro García, de tan sólo 40 años.

Diego Simeone durante la derrota con Getafe PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

“El partido no ofrecía nada, no fue un buen partido para verlo. Desde lo táctico cada uno buscó lo que mejor le venía. Nosotros no encontramos lo que buscábamos. Encontramos el penal, llegó la expulsión de Ángel que... puf, puede ser”, se lamentó Simeone. Y continuó: “No pasó nada en el partido. Fue un partido trabado, cada uno lo jugó como lo pretendía. Tuvimos la oportunidad de gestionar mejor ese final, pero puede pasar, es fútbol. Ha sucedido, sucede. Felicitar al rival, tranquilidad y aceptar”.

Tanto el francés Clément Lenglet como De Paul tienen dificultades físicas y están en duda para el partido ante Real Madrid. “Los dos están con distintas molestias, veremos si llegan al partido del miércoles, y si no llegan al partido del miércoles llegarán al del domingo”, dijo Simeone. Vale recordar que el próximo domingo Atlético de Madrid recibirá al puntero del campeonato, Barcelona, en un duelo clave por la definición del título.

