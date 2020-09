"Pollo" Vignolo celebró una decisión del técnico de River: "Me hago gallardista" Crédito: prensa river

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, festejó que el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, vaya a utilizar futbolistas de las inferiores del club para reemplazar a los jugadores que van a migrar de la institución en el presente mercado de pases.

"Creo que Gallardo va a decir esta vez: muchachos, situaciones particulares, este se quiere ir, no podemos, cuánto nos deja a River: no regalemos los futbolistas, porque nos costó. ¿Se vende bien? Listo, agarrá la plata, vamos a tratar de jugar con (Cristian) Ferreyra", dramatizó Vignolo, en el marco de una discusión sobre la promoción de jugadores de las inferiores de los clubes grandes de la Argentina.

Luego, siguió con la interpretación del entrenador "¿Borré? Hoy lo tenemos, nos costó mucho hacerlo: no lo regalemos. Se va a ir, vamos a ver si puedo trabajar con (Julián) Álvarez. ¿Cuántos nombres escucharon ustedes decir que quiere incorporar River?", fundamentó. Y dijo que si lo hace, el animador televisivo lo va a aplaudir y a hacerse "gallardista".

En ese sentido, el animador de Fox Sports dijo que el Muñeco "entiende el contexto", e instó a que otros clubes hagan lo mismo. "Alguna vez hay que tener huevos. Hay que ser valientes y decir: vamos a meterle. Inferiores. (Diego) Milito, en Racing, puede decirlo. Hay que salvarnos. Riquelme en Boca también lo puede hacer", ejemplificó.

Finalmente, estableció una analogía entre su programa y los clubes de fútbol: "En este programa, fuimos a buscar a uno que nos cambiaba la ecuación: (Oscar) Ruggeri. Ahora, después, buscamos en las inferiores, y encontramos un (Federico) Bulos. Lo hicimos nosotros. Y después, tenemos veteranos ya de varias temporadas como Arcucci, que se fue y vino. Hizo la de Tevez: se fue a China y volvió", lo chicaneó.

"¿Quieren que les diga algo? Creo, espero no equivocarme, ojalá no me equivoque, que Gallardo lo va a hacer en River y, la verdad, lo aplaudo y me hago gallardista",