“El clan Messi duda de Pochettino”: medios franceses alimentan la interna de PSG

Una semana tras otra, la situación de PSG se vuelve más tensa. Lionel Messi sigue sin despegar en la Liga de Francia, el equipo empezó a expresar dudas respecto de su real jerarquía en la Champions League y el cuello de botella se angosta más y más. Las posibilidades de seguir adelante en el torneo continental se reducen y la presión sobre la multimillonaria apuesta condiciona directa e indirectamente. Y por si fuera poco, los medios franceses le agregaron más combustible a la hoguera, al revelar que “el clan Messi” no está conforme con el trabajo de Mauricio Pochettino .

“En el entorno del siete veces ganador del Balón de Oro han surgido recientemente dudas sobre las capacidades tácticas del ex entrenador del Tottenham”, escribió el diario L’Equipe.

Messi choca con el marfileño Seko Fofana; la rudeza del fútbol francés, otro escollo en la adaptación del argentino a PSG FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Las críticas contra Messi y contra Pochettino son cada vez más duras. “El delantero argentino no está necesariamente en su mejor momento atlético y está demasiado a menudo alejado del centro de la acción en los ataques del PSG. Esta situación se ve reforzada por el estilo de Pochettino, que se basa en numerosas transiciones más que en jugadas de ataque”, se escribió en el portal RMC .

El mismo portal agrega que allegados al capitán de la selección comentaron algo similar: “La táctica es demasiado restrictiva”, cuestionan al entrenador, por considerar que no favorece al juego de Lionel Messi.

El único gol de Messi en la Liga de Francia

PSG jugará este martes, a las 14.45, con Brujas, en el Parque de los Príncipes, en un partido que no tiene nada en juego. Sin embargo, la prensa francesa aclara que Messi quiere jugar el partido para tratar de aprovechar el contexto de menor intensidad para tratar de recuperar la confianza perdida en los últimos meses.

En la Champions League, Messi anotó tres goles en cuatro partidos, pero sólo lleva uno en nueve encuentros en la Liga de Francia. El rigor físico con el que se juega en Le Championat, más cierta permisividad de los árbitros en ese certamen son otros de los elementos señalados como motivos por el bajo rendimiento.

El frío que lo afecta

Otra de las especulaciones respecto del bajo estado de forma futbolístico de Messi quedó expuesto en una charla que el uruguayo Luis Suárez tuvo con TNT Sports y que tuvo amplia repercusión en los medios europeos.

Messi bajo cero: el partido que se jugó bajo una intensa nevada en Saint-Etienne JEFF PACHOUD - AFP

“Me dijo que cuando juega en el frío sufre mucho, sobre todo en la nieve. Hay que acostumbrarse al frío ahí, claro”, comentó Luis Suárez.

Las medias de temperaturas en invierno en Francia son mucho más bajas que en España. Y a Messi ya le ha tocado jugar algunos partidos bajo la nieve.

El premio como máximo goleador de la Liga de España, La repercusión del pase a PSG, el contrato millonario, la conquista con la selección argentina en la Copa América y su séptimo Balón de Oro que le acaba de entregar France Football sostuvieron a Messi en el centro de la escena durante todo el año.

“Cuando vine en 2019 a recibir el premio, dije que no sabía cuántos años me quedaban. No esperaba ganar el sexto y tampoco el séptimo. Como no pienso en un octavo”, se sinceró el argentino.

Pero por más que lo diga un jugador de 34 años, las expectativas que se generan en torno a él son enormes y casi nadie advierte los lógicos atenuantes de la edad, que se trata del tramo final de su carrera o la adaptación a un nuevo equipo. Todos esperan que sea el Messi de siempre. Y varios ya comienzan a impacientarse.