El presidente de Banfield estalló contra la AFA y Toviggino tras el polémico penal en contra ante Estudiantes: “Las amenazas se cumplieron”

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, arremetió contra la AFA, presidida por Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, tras la polémica derrota 1-0 ante Estudiantes de La Plata de visitante, donde un controvertido penal selló el resultado. En sus declaraciones, denunció que el club es víctima de un hostigamiento arbitral y vinculó la situación con las advertencias previas que habían recibido por parte de la dirigencia de la casa madre del fútbol argentino.

“Evidentemente, esa amenaza que recibió el socio y la socia de Banfield está siendo ejercida”, disparó Mariotto postpartido con la prensa, refiriéndose a los dichos de Toviggino tras las críticas de la dirigencia del Taladro. “Estamos necesitando esa suerte que nos avisaron que íbamos a necesitar”, agregó.

PENAL PARA ESTUDIANTES ANTE BANFIELD.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2025

La jugada en cuestión ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero de Estudiantes, Guido Carrillo, cabeceó dentro del área y la pelota impactó en el brazo del defensor de Banfield, Alexis Maldonado, quien estaba de espaldas, saltando en la disputa aérea y sin intención de jugar el balón. Pese a la duda, el VAR a cargo de Nicolás Lamolina llamó al árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, que no había cobrado penal inicialmente. Tras revisar la acción, sancionó la pena máxima, que Lucas Alario cambiaría por gol para la victoria por la mínima del equipo de Eduardo Domínguez, que quedó puntero en su zona.

“Penal que no fue, foul a Maldonado, codazo en la cara a Maldonado, cobran mano”, detalló Mariotto, indignado con el arbitraje tras el encuentro en el estadio UNO de La Plata. Ambos árbitros involucrados, Zunino y Lamolina, no dirigirán en la próxima fecha, según informó la Liga Profesional en las designaciones para la sexta jornada del Torneo Apertura. Así, la AFA tomó nota y decidió darles descanso tras la polémica. No figuran en la lista de los jueces designados para los 15 partidos de Primera División y tampoco en los del fútbol de ascenso.

La jugada recordó a la polémica acción en el partido entre Racing y Boca, cuando el balón impactó en la mano de Nardoni mientras estaba de espaldas. En aquella ocasión, tras la revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió no sancionar penal. Este contraste dejó en evidencia la falta de un criterio unificado en el arbitraje argentino, encabezado por Federico Beligoy.

A Banfield lo vamos a defender con uñas y dientes, en donde sea. Estamos orgullosos del gran trabajo de nuestro equipo y vamos a hacer lo necesario para cuidar los intereses de nuestro club. pic.twitter.com/L7QWcPNACp — Matías Mariotto (@matumariotto) February 12, 2025

Esta situación se suma a un cruce previo entre la dirigencia del Taladro y Toviggino, quien había enviado un mensaje en X (ex Twitter) tras las críticas del vicepresidente de Banfield, Mauricio Bonafina: “Ahí lo tenés al Pelo... Desde ahora y para siempre cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación, arrivederci é buona fortuna!! Porque la van a necesitar en este 2025... Promesa!! La Guardia Alta”, había publicado el tesorero de la AFA.

Ahí lo tenes al Pelo…. !! Sábado - Domingo !! Ladies and gentlemen bon soire sean bienvenidos a la Octava función (2017-2025) pasen y vean los programas y periodistas deportivos más truchos, más bajos, más pavos del mundo. TODOS VIVIENDO DE AFA, inútiles e inoperantes. Desde… https://t.co/4sMVyg502j — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) February 2, 2025

Mariotto también enumeró las decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron a Banfield en este arranque del Torneo Apertura: “Primera fecha: penal ante Defensa y Justicia, no fue”. En aquella ocasión, para la suerte del Taladro, el arquero Facundo Sanguinetti taparía el penal, en lo que terminó siendo victoria 1-0 como visitante.

“Segunda fecha: contra Newell’s, a Lollo no le sacaron roja”, en aquel polémico partido en el estadio Florencio Sola, donde Banfield golearía 3-0 al equipo rosarino, con un primer gol en un penal que había causado repercusión.

¿Y ESTO? Lollo lo bajó a Nasif cuando se iba mano a mano con el arquero. ¿Era para roja? Para el VAR, siga siga...



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2025

“Tercera fecha: arbitraje de Lobo Medina, también lo sufrimos”, destacó del árbitro premiado como internacional en 2025. En aquella jornada perderían por la mínima con Barracas de visitante, con un gol que pareciera estar off side y fue convalidado igualmente por el VAR. También, ese día reclamarían un penal no cobrado a favor.

LA JUGADA DE LA POLÉMICA: Todo Banfield pidió offside de Jappert pero el VAR confirmó el 1-0 de Barracas. ¿Qué te pareció?



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2025

“Cuarta fecha: contra Belgrano, no dejan hacer el tiro libre al finalizar el primer tiempo, no dejan ejecutar el córner al finalizar el segundo tiempo”, recuerda respecto al anteúltimo partido, en el que empataron con Belgrano 1-1 y, además, hubo una mano en el área del Pirata no sancionada, que podría haber sido penal para el Banfield.

¿Hay penal para Belgrano por mano de López? 🧐
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 7, 2025

“Molesta la transparencia, molesta gobernar de cara al socio y el estado de situación que hemos expuesto”, afirmó, sugiriendo que las denuncias públicas del club podrían estar influyendo en los arbitrajes en su contra. “Molestan los informes del mercado de pases de manera ejemplar que hemos hecho. Pocos clubes del fútbol argentino lo hacen”, añadió.

“Soy un hincha de Banfield más que es damnificado, dolido y enojado por la situación que estamos atravesando. Toda la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, el equipo y los managers estamos disconformes pero enfocados. Somos valientes sabiendo la situación que estamos atravesando. Vamos a poner la cara y entregar el doble para ganarle a quien haya que ganarle”, sentenció.

Banfield, que sumó su segunda derrota en cinco fechas, se prepara ahora para enfrentar a Boca el próximo viernes 14 de febrero a las 20, en el estadio Florencio Sola, en un partido clave para intentar revertir su crisis futbolística en medio del conflicto con la AFA. El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo y en el VAR estará Silvio Trucco.

LA NACION