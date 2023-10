escuchar

Por primera vez en la historia de los Mundiales, las confederaciones europea, africana y sudamericana de fútbol acordaron una candidatura única para el Mundial de 2030, presentada por España, Portugal y Marruecos, pero con tres partidos de apertura en la Argentina, Uruguay y Paraguay, según confirmó la FIFA. En ese escenario, el perjudicado fue Chile, que formaba parte de los candidatos sudamericanos y se quedó afuera. Por eso, Gabriel Boric, el presidente chileno, alzó la voz.

“Esta no es una decisión en la que el gobierno haya pecado de algún tipo de negligencia: es una decisión propia de la FIFA”, se quejó el presidente Boric. “Nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía. Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva. Vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega” , agregó la máxima autoridad de ese país.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, en su intervención ante la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, el miércoles 20 de septiembre de 2023, en la sede de la ONU en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

Tras conocer la noticia, Boric llamó por teléfono al presidente argentino, Alberto Fernández, según aseguró la Televisión Nacional de Chile, para saber por qué su país no será uno de los organizadores de la Copa Mundial de 2030. El mandatario nacional se desligó y respondió que “fue una decisión de la FIFA”, según la misma fuente. Boric también había interrogado a su ministro de Deportes, el exfutbolista Jaime Pizarro, a quien le pidió consultar las posibles opciones que podría haber para revertir la situación. “Es necesario esperar y tener un espacio de decantación, porque nos hemos enterado por la documentación en el sitio de FIFA, lo que resulta algo curioso”, indicó el ministro, que no ocultó su decepción al conocerse que Chile quedaba fuera de la organización.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que la ausencia de Chile en la lista de nominados sudamericanos para organizar partidos del Mundial 2030 fue decisión de la FIFA y que la medida no significa que ese país quede fuera en forma definitiva. “En realidad, originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o que le encontremos algo de esta talla”, expresó el máximo dirigente de la Conmebol.

Chiqui Tapia y Sergio Massa en conferencia de prensa por la organización de partidos del Mundial 2030 Fabián Marelli

Y volvió a afirmar: “Es una decisión que la toma la FIFA , no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar a trabajar en las sedes”.

La exclusión de Chile fue recibida con indignación por parte de los medios de ese país, que atacaron con dureza a la FIFA por tomar esta determinación. El diario deportivo Red Gol fue directo al titular con “FIFA le pega feroz ninguneo a Chile: se queda fuera del Mundial 2030″. Mientras que La Cuarta fue agresivo en su descripción, aunque designó a otro culpable: “Conmebol basureó a Chile”.

En abril del año pasado, en Buenos Aires, Boric junto con sus ídolos de la Universidad Católica: Néstor Gorosito y Alberto Acosta Twitter

Por su parte, el periódico El Mercurio se hizo más eco por la sorpresa que por el contenido en sí: “Bomba gigante del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 ya tienen sede y se jugarán en Sudamérica. Sin embargo, no figura Chile”. El Observador también habló de “conmoción en Chile” por el suceso, mientras que Bio Bio fue más neutral: “FIFA excluye a Chile de la organización del Mundial 2030″.

