El problema no es el VAR, sino la pasión y el fanatismo

La discusión existe desde antes del VAR: ya se decía que no se podía "desnaturalizar" al fútbol con la tecnología. Que había que conservar el folklore y seguir aferrados al "error humano". Está claro que la instrumentación del sistema no fue la mejor, que tiene fallas, que las decisiones se dilatan más de la cuenta y que muchas veces no hay uniformidad de criterios, esto último algo que se da casi desde los orígenes del deporte mismo. Pero, ¿discutir un sistema que persigue la justicia deportiva?

Si el tema es "VAR sí o VAR no" porque genera fastidio o altera costumbres muy arraigadas, el problema, entonces, es más de fondo. Es social. Es el hábito de desconfiar de todo desde siempre, algo que "naturaliza" a la Argentina en distintos rubros. Es no querer aceptar la justicia en sí, salvo que sea en beneficio propio. Ahí sí: ¡Bienvenida sea!

La tecnología funciona en varios deportes. Mejor, peor. Pero funciona. Es útil, otorga mayor eficacia en los fallos. Tenis, rugby, hockey, básquetbol, entre otros, se sirven bajo distintas denominaciones de un sistema de revisión. Se acepta y se respeta, aunque modifique decisiones que no sean precisamente beneficiosas. Hoy el futbolero se exaspera porque "grito un gol, pero tengo que esperar dos minutos para ver si es válido o no. ¡Es una locura! ¡Basta de VAR!". Saber si el gol fue lícito o no resulta secundario y prescindente. Eso sí es un despropósito.

El TMO en el rugby: el referí hasta mira la acción polémica en pantalla gigante

Lo que sucede en los partidos de fútbol en el mundo es lo mismo que pasa en el rugby a la hora de convalidar un try en el que no se sabe si el forward apoyó en el ingoal después de un scrum o un maul o si el wing pisó la línea de touch en la carrera previa a la conquista. Y se palpita la decisión final mientras se escucha la palabra de las autoridades del encuentro y miran la repetición de la jugada polémica en pantalla gigante, algo que todavía no llegó al fútbol. Lo mismo en muchos torneos de tenis: los espectadores aplauden mientras esperan comprobar si la pelota fue buena o no ante el pedido de revisión. ¿Se desata el caos? Lejos de eso.

El problema del VAR se dispara desde la pasión desmesurada, del fanatismo. Del mensaje ambiguo que parte hasta desde las propias transmisiones televisivas y/o paneles de tinte partidario para los que no es necesario poner alto el volumen: el valor del contenido pareciera medirse en decibeles. Es cierto: ni el tenis, ni el rugby, ni el hockey ni el básquetbol mueven o provocan la efervescencia que despierta el fútbol, con una caja de resonancia que está claramente en otra escala. Pero hasta sus propios protagonistas aceptan los fallos, las rectificaciones. Les gustará o no, pero existe menos histeria.

El VAR debe encontrar su equilibrio. O bien tener sus límites. Expedirse más rápido. Y el fútbol, tratar de complicar menos las cosas desde sus reglas, como la "prolongación de la jugada hasta su final" antes de levantar el banderín. O lo de que "cualquier mano, casual o no, ahora se sanciona". Eso confunde más que los manejos de la tecnología. Esa tecnología que aparece cuestionada pero que es la que ayudó a corregir una injusticia en el gol de Matías Suárez.

Rechazar el VAR (aunque aquella vez todavía no existía, sí hubo ayuda de afuera), es permitir que Zinedine Zidane hubiese completado la final del Mundial 2006 pese a darle un cabezazo a Marco Materazzi que un árbitro certero pero humano con Horacio Elizondo no vio. Un absurdo que debiera desterrar cualquier polémica.

