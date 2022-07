El ranking del mercado de pases, de Hernán Crespo a Gonzalo Higuaín y Lisandro Martínez: cuáles son las diez transferencias de argentinos más caras

El anuncio del pase de Nahuel Molina a Atlético de Madrid por 15 millones de euros confirma una muy positiva tendencia entre los futbolistas que hoy conforman la selección argentina. A diferencia de lo que ocurría en los primeros años de la conducción de Lionel Scaloni, hay una presencia cada vez mayor de los jugadores argentinos en las ligas de la elite europea.

Las convocatorias a las últimas dos Copas América son una prueba cabal de esta evolución: apenas 14 de los 23 seleccionados en 2019 representaban clubes de las cinco principales ligas del Viejo Continente, mientras que la cifra ascendió a 21 de los 28 campeones en 2021. Incluso luego de esa conquista se siguieron viendo movimientos de aquellos integrantes hacia grandes europeos; Gonzalo Montiel a Sevilla, Cristian Romero a Tottenham, Joaquin Correa a Inter, Julián Álvarez a Manchester City y la reciente llegada de Lisandro Martínez a la Premier League.

La abultada cifra que el club inglés pagó por el central surgido en Newell’s (53 millones de euros) también llama la atención, dado que se remonta a los elevados montos que se desembolsaron por otros futbolistas históricos del país, la mayoría de los cuales conformaron la generación de los últimos jugadores que surgieron bajo el proyecto de seleccionados juveniles de José Pekerman y Hugo Tocalli y que llegaron a tres finales con la mayor en años consecutivos: Mundial Brasil 2014, Copa América Chile 2015 y Copa América Centenario 2016.

A continuación, un listado de los diez pases que más dinero movieron para su llegada, y dónde se ubica Martínez entre ellos.

Lisandro Martínez, flamante refuerzo de Manchester United, llega junto a Christian Eriksen al centro de entrenamiento del club en Carrington Peter Powell - PA Images - PA Images

10. Paulo Dybala a Juventus (41 millones de euros)

La aparición de la Joya en la Serie A después del regreso de Palermo a la máxima categoría fue fulgurante. 13 goles y 10 asistencias fueron motivo suficiente para que Juventus lo llevara al Allianz Stadium en 2015, donde al principio parecía estar transformándose en una futura leyenda del club. No obstante, problemas físicos crónicos y disputas salariales fueron apagando su presencia y enfriando la relación con el hincha, a tal punto que la Vecchia Signora decidió no ofrecerle un nuevo contrato para esta temporada. Aún así, sus 115 tantos en 293 partidos lo ubican entre los 10 máximos goleadores de la historia de la institución, igualando al mítico Roberto Baggio. Después de varias semanas de especulación, su futuro estará en Roma.

Paulo Dybala se despidió de la Juventus al final de la temporada pasada; jugará en Roma. @juventus - @juventus

9. Javier Pastore a Paris Saint-Germain (42 millones de euros)

Ha pasado tanto tiempo que es difícil ponerlo en perspectiva, pero Pastore fue el primer fichaje “franquicia” de PSG una vez que fue adquirido por el grupo inversor Qatar Sports Investments (QSI), cuando en 2011 rompió el récord de traspaso de Ligue 1 pagando 42 millones de euros a Palermo. No obstante, a medida que el perfil de jugador que fue llegando a París incrementó (solo el año siguiente se sumaron Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi y Zlatan Ibrahimovic) la influencia del Flaco fue disminuyendo, al punto en que la temporada 2014/15 fue la última en que disputó más de 30 partidos por liga. En 2018 el exTalleres y Huracán finalmente dejó el club para volver a la Serie A con Roma, y actualmente se desempeña en Elche de España.

8. Juan Sebastián Verón a Manchester United (42,6 millones de euros)

Hubo una enorme expectativa en Inglaterra cuando la Bruja se sumó al equipo que su padre venció para consagrarse campeón del mundo en 1968 con Estudiantes, pero terminó pasando a la historia como una de las grandes decepciones de los Red Devils. Llegó procedente de Lazio por una cifra que en 2001 fue récord en la Premier League, pero no logró adaptarse al aspecto físico que proponía el fútbol inglés en el cambio de siglo. A pesar de la férrea defensa de Sir Alex Ferguson hacia él (llegó a decirle a la prensa que “es un gran jugador y todos ustedes son unos malditos idiotas” durante una conferencia), el club lo vendió a Chelsea por 21,8 millones de euros al año siguiente, pero debido a sus problemas físicos solo jugó 15 encuentros con los Blues antes de revitalizar su carrera en un regreso a la Serie A, vía Inter.

7. Nicolás Otamendi a Manchester City (44,5 millones de euros)

Manchester City nunca se sonrojó a la hora de hacer grandes inversiones, pero no fue fácil conformar la gran defensa que ostenta hoy en día. Después del fracaso de Eliaquim Mangala, llegado por 45 millones de euros en 2014, el conjunto dirigido entonces por Manuel Pellegrini buscó rectificar aquel error con la llegada del exVélez al año siguiente por una cifra similar, procedente de Valencia. Fue Pep Guardiola quien le sacó su máximo potencial, convirtiéndose en uno de los mejores defensores de la Premier League cuando los Citizens fueron campeones con un récord de 100 puntos en 2018, pero después de un frustrante Mundial de Rusia su presencia en el equipo fue decreciendo. Finalmente, en 2020 fue traspasado a Benfica por 15 millones, en un acuerdo que incluyó la llegada a Manchester de Rúben Días, el actual baluarte defensivo del equipo.

Nicolás Otamendi conformó un equipo histórico de Manchester City hasta su traspaso a Benfica en 2020. GLYN KIRK - AFP

6. Mauro Icardi a Paris Saint-Germain (50 millones de euros)

Si algo acompañó siempre la carrera futbolística de Mauro Icardi fue la turbulencia externa. Su llegada a París, en principio a préstamo por un año y luego de forma permanente en 2020, ya había sido marcada por la enemistad que despertó por parte de ciertos grupos de ultras de su club anterior, Inter, del que era su capitán. Su estadía en la capital francesa no fue la excepción; a mediados del año pasado tuvo que perderse varios partidos por un conflicto público en su relación con Wanda Nara. De todas maneras, su rendimiento en la cancha estuvo lejos de ser el mejor; nunca jugó más de 25 partidos de liga por temporada, en el último curso marcó solo 4 goles y se especula con una posible salida a Monza, debutante en la Serie A y controlado por el excéntrico Silvio Berlusconi.

5. Hernán Crespo a Lazio (56,81 millones de euros)

El único pase de esta lista que rompió el récord mundial del mercado de pases (y el cuarto argentino en lograrlo, después de Bernabé Ferreyra, Omar Sívori y Diego Maradona), Crespo ya era una estrella en la Serie A al momento de pasar de Parma a Lazio, entonces el campeón defensor, y no sintió el peso de la enorme cifra que desembolsó el equipo romano. En su primera temporada se coronó como Capocannoniere de la liga con 26 goles, pero el club se vio envuelto en una crisis económica al poco tiempo, lo que forzó su venta a Inter en 2002 por 40 millones, donde ganaría otros tres Scudettos.

Hernán Crespo tuvo un paso muy exitoso por Lazio, pero su estadía duró poco por los problemas económicos del club romano a comienzos de siglo.

4. Lisandro Martínez a Manchester United (57,37 millones de euros + 10 millones en variables)

Es muy temprano aún para determinar si el excentral de Defensa y Justicia tendrá éxito en su primera experiencia en la Premier League, pero su paso previo por Ajax invita a la ilusión. Desde su llegada en 2019 jugó 120 partidos en tres años, ganó dos títulos de Eredivisie (pudo ganar un tercero en 2020, pero la temporada fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19) e incluso fue elegido como el mejor jugador del club en la 2021/22. Arsenal fue el primer club en intentar cerrarlo, pero Martínez rechazó a los Gunners para reunirse con quien fuera su entrenador durante toda su estadía en Amsterdam, Erik ten Hag.

3. Ángel Di María a Paris Saint-Germain (63 millones de euros)

Di María arribó a París en 2015 luego de un pasar muy complicado en Manchester United, que será repasado a continuación. Por suerte para él, aquellas dificultades no se trasladaron a Francia; el Fideo se convirtió rápidamente en uno de los líderes futbolísticos y uno de los jugadores más queridos por el hincha parisino, contribuyendo con 93 goles y 119 asistencias en 295 partidos. Su palmarés habla por sí mismo: cinco Ligue 1, misma cantidad de Coupes de France y elegido dos veces en el mejor once del año en Francia. Además, llegó a su segunda final de Champions League en 2020, pero cayó frente a Bayern Munich. Su contrato expiró en junio pasado, y este mes fue anunciado como nuevo jugador de Juventus.

Un festejo de Di María en PSG ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

2. Ángel Di María a Manchester United (75 millones de euros)

Tanto su transferencia a Juventus como su aún más abultada venta a los Red Devils por parte de Real Madrid en 2014 convierten al Fideo en el futbolista argentino que más dinero movió entre clubes en la historia. Su etapa en Manchester es quizá el momento más difícil de la carrera del extremo surgido en Rosario Central. Vendido por el club madrileño en contra de su voluntad, encontró muy complicada su adaptación a Inglaterra, y algunas malas experiencias a nivel personal propiciaron su mudanza a Francia, a pesar de un rendimiento aceptable en Old Trafford (aportó 12 asistencias). Hoy por hoy, los hinchas del United lo recuerdan como uno de las peores compras de su club, en gran parte por la expectativa no cumplida y la pérdida que generó su posterior salida. Incluso en 2019 se dio el lujo de regresar a Old Trafford y festejar con mucha efusividad un gol contra su ex equipo.

1. Gonzalo Higuaín a Juventus (90 millones de euros)

Desde 2016 hasta la fecha, nadie ha podido desbancar al Pipita como el futbolista argentino más caro de la historia, en un traspaso que encolerizó a la hinchada de Napoli, su anterior equipo, donde se había convertido en un ídolo. El delantero llegó a la Vecchia Signora justo después de romper el récord de goles en una temporada de Serie A con 36, y su primera temporada en Turín pareció continuar esa tendencia, marcando 24 goles en la liga y llegando a la final de la Champions League, que perdió contra Real Madrid. No obstante, su cuota goleadora fue decreciendo en cada año que sumó con el conjunto Bianconeri, y dos préstamos a Milan y Chelsea en la 2018/19 tampoco dieron frutos. Su estadía culminó en 2020, cuando rescindió su contrato para firmar con Inter Miami, en la MLS estadounidense.