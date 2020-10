Entrenamiento del FC Barcelona. Fuente: Archivo - Crédito: Miguel Ruiz - FC Barcelona

No tiene descanso Barcelona. Cada semana aparece una nueva historia que genera intranquilidad en el equipo culé. Otro burofax en cuestión, otro conflicto en puerta. Los jugadores habían firmado una nota en la que mostraban su desacuerdo con la propuesta del club de rebajarles los salarios en un 30 por ciento. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que hubo jugadores que no estaban de acuerdo con esta determinación de no aceptar esta reducción y que esto genera cierta incomodidad en el vestuario de Barça.

Según informó Catalunya Radio son tres los jugadores que no firmaron ese burofax: Ter Stegen, De Jong y Lenglet, que al parecer lo hicieron para mostrar su apoyo al club. La medida de la entidad no supondría que los futbolistas renuncien a su sueldo, sino que sea aplazado a la espera de que la situación se normalice y entendiendo que esas cuantías se liquidarán y podrán recuperar los ingresos que han perdido ahora por el coronavirus. La entidad catalán tenía un presupuesto inicial de 1.059 millones para la temporada 2019-20. Sin embargo, ha dejado de ingresar un 30% (203 millones).

De todas formas, la situación se presenta todavía más compleja, ya que el plantel estaría decidido a no presentarse este miércoles a la reunión convocada para negociar la adecuación transitoria de los salario. Según informó la Cadena SER, los jugadores no están de acuerdo con tener que negociar el reajuste salarial para esta temporada en las mismas condiciones que el resto de trabajadores, que, por su parte, tampoco quieren estar en la misma mesa de negociación.

Además de Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, los otros futbolistas que no firmaron el documento en cuestión son Sergiño Dest y Miralem Pjanic, ya que cuando ficharon con Barcelona sus contratos fueron sellados con un salario de menos a más aplazando parte del acuerdo de este año para los siguientes, cuando se calcula que la pandemia haya pasado y los ingresos del club vuelvan a subir.

En la última conferencia de prensa de Barça fue consultado por esta situación el arquero brasileño Neto Murara que evitó multiplicar la controversia y dijo: "Estos temas son internos y personales. Cada uno tiene su punto de vista y las personas que están capacitadas para ello tomarán sus decisiones pero debemos centrarnos en el partido ante el Ferencvaros (por Champions League)".

