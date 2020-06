Gastón Fernández se retiró en medio de la pandemia con una estadística de lujo: nunca perdió un clásico en el fútbol argentino Crédito: Instagram/Gatafernandez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 21:13

En el fútbol argentino disputó clásicos con cuatro camisetas diferentes. Nunca perdió. Jamás. Y no se trata de una estadística rebuscada, con un puñado de partidos. Para nada. Gastón Fernández , a nivel nacional, jugó 12 encuentros frente a los archirrivales de su equipo en aquel momento: ganó siete, empató cinco y convirtió seis goles. Todo un experto. El receso para prevenir el coronavirus lo dejó sin la posibilidad de ensanchar estas cifras; el extenso parate le puso un freno a su carrera y así se convirtió en el primer futbolista del país en adelantar su retiro por la pandemia.

Pero la Gata fue mucho más que un ganador de clásicos. Fernández, con el correr del tiempo, se convirtió en un coleccionista de títulos . El número, si bien es muy bueno, no llama demasiado la atención: ocho campeonatos . La curiosidad está en que los consiguió con siete equipos distintos : River, San Lorenzo, Estudiantes, Tigres de México, Portland Timbers de Estados Unidos, Universidad de Chile y Gremio de Brasil. Otra marca difícil de igualar.

Ante Cruzeiro, marcó un gol decisivo en la Copa Libertadores 2009 Fuente: EFE

Más que un futbolista multicampeón, Fernández fue un talentoso. A veces número 10, a veces segundo delantero y a veces como número 9. Siempre una amenaza para el adversario. Capaz de agrietar una defensa con un pase filtrado, con un remate de media distancia o con un enganche inesperado. A veces, incluso, parecía tener el poder de volverse invisible: que los marcadores lo perdieran de vista para que él, como un fantasma, tocara suave al gol. Sí, como en el Mineirao, cuando el Pincha perdía y apareció para ponerlo en partido, en la inolvidable finalísima de la Libertadores 2009 contra Cruzeiro.

Pero la Gata fue más que un jugador lleno de técnica individual. Fernández fue un atacante que solía aparecer en las difíciles. Y esta característica no la incorporó con los años: así fue siempre. En 2004 jugó dos clásicos: dos triunfos, tres goles. En el primer semestre, con Racing, le ganó 3-1 a Independiente como visitante y aportó dos tantos. En el segundo, con River, venció 2-0 a Boca en el Monumental; la Gata, que fue suplente, entró por Marcelo Salas y abrió el marcador. ¿Otro ejemplo? Hace exactamente 13 años (10 de junio de 2007), San Lorenzo empataba 2-2 con Arsenal; apareció Fernández, metió un doblete para el 4-2 y el Ciclón gritó campeón del Clausura. En Estudiantes marcó varios decisivos; uno que quedó grabado con intensidad en la memoria del hincha, además del ya mencionado en el Mineirao, fue el que le hizo a Independiente a fines de 2010: el Pincha empataba, los minutos se agotaban y Vélez lo alcanzaba en la punta del torneo; cabezazo (casi) imposible de la Gata y cima en soledad.

Campeón con Estudiantes: la Gata Fernández dejó una huella profunda en el Pincha Fuente: Télam - Crédito: Juan Roleri

Pero la Gata fue más que un guapo que aparecía en las bravas. Fernández fue un futbolista que se enamoró de Estudiantes de La Plata. Se alejó cuando aparecieron ofertas que no pudo rechazar y volvió cada vez que surgió la chance. Redondeó cuatro etapas y con el Pincha jugó casi la misma cantidad de partidos que con las otras ocho camisetas que vistió. Si la dupla Braña-Verón resultó un símbolo de la etapa gloriosa 2006/2010, la Gata se transformó en un ícono de la era Sabella: igual que Pachorra, fue campeón de la Copa Libertadores de América 2009 y del Apertura 2010. "En Estudiantes encontré mi lugar y desde hace tiempo me siento muy identificado con el club. La explicación es simple: siempre me hicieron sentir cómodo, me gustan sus valores y me llena de orgullo ser parte de su increíble historia", le confesó a LA NACION .

Fernández: un verdugo de Boca

Dejó el fútbol un grande de las últimas dos décadas del fútbol nacional y, sin la posibilidad de retirarse adentro de la cancha, buscó la manera de llegar a la gente. En los últimos días eligió diez momentos sobresalientes de su carrera, compartidos de a uno en su cuenta de Instagram, y hoy dividió su adiós en dos acontecimientos: primero le habló a los hinchas a través de un video y luego brindó una conferencia de prensa de manera virtual.

Campeón de la Copa: festejo en el Mineirao con Boselli, Calderón... Fuente: EFE

"Lo mejor hubiera sido despedirme adentro de la cancha, pero no quisiera hacerlo en un momento de debilidad desde lo futbolístico. Por eso, con este receso que no elegimos, prefiero hacerlo ahora y no forzar algún partido oficial más sin estar en plenitud desde lo físico", expresó Fernández y agregó: "Lo primordial era retirarme con la camiseta de Estudiantes y pude hacerlo. Estoy feliz y en paz".

Punto final para una trayectoria singular. Con 492 partidos, 116 goles y ocho títulos, se retiró la Gata Fernández. Entre otras cosas, un especialista en clásicos que se enamoró de Estudiantes.

12 clásicos disputó en el fútbol argentino , con cuatro camisetas diferentes: Racing, River, San Lorenzo y Estudiantes. Nunca perdió: siete victorias y cinco empates. Además, en esta docena de enfrentamientos, finalizó con seis goles (un promedio de 0,5 por partido).

, con cuatro camisetas diferentes: Racing, River, San Lorenzo y Estudiantes. Nunca perdió: siete victorias y cinco empates. Además, en esta docena de enfrentamientos, finalizó con seis goles (un promedio de 0,5 por partido). 8 fueron los títulos que ganó : Clausura 2003 (River), Clausura 2007 (San Lorenzo), Libertadores 2009 (Estudiantes), SuperLiga Norteamericana 2009 (Tigres), Apertura 2010 (Estudiantes), MLS 2015 (Portland), Clausura chileno 2017 (Universidad de Chile) y Libertadores 2017 (Gremio).

: Clausura 2003 (River), Clausura 2007 (San Lorenzo), Libertadores 2009 (Estudiantes), SuperLiga Norteamericana 2009 (Tigres), Apertura 2010 (Estudiantes), MLS 2015 (Portland), Clausura chileno 2017 (Universidad de Chile) y Libertadores 2017 (Gremio). 492 fueron los partidos que jugó a lo largo de su carrera , que comenzó en 2002. Pasó por nueve equipos: River, Racing, Monterrey de México, San Lorenzo, Tigres de México, Estudiantes, Portland Timbers de Estados Unidos, Universidad de Chile y Gremio de Brasil. Metió 116 goles.