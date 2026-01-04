El show de Lautaro Martínez: cabezazo letal, asistencia, luxación de dedo y el gol imposible que se erró

Lautaro Martínez comenzó 2026 como había terminado 2025: con gol. Con la naturalidad de los futbolistas que convierten lo infrecuente en rutina, el capitán del Inter volvió a ser decisivo en el 3-1 ante Bologna, en el Giuseppe Meazza, para que el equipo de Cristian Chivu defendiera la cima de la Serie A y arrancara el año con una victoria de peso.

No fue un partido más. Bologna había sido el verdugo del Nerazzurri en la Supercopa de Italia, disputada en Arabia Saudita, y llegaba con la confianza de saber cómo incomodar a uno de los grandes del campeonato. Durante buena parte del primer tiempo lo logró, sostenido por una actuación firme del arquero Federico Ravaglia, que frustró intentos varios.

Inter insistía y dominaba, pero no encontraba el quiebre. Hasta que, a los 39 minutos, apareció la jugada que cambió el partido y volvió a tener al Toro como protagonista. La salida fue limpia desde el fondo, con Yann Bisseck, Luis Henrique y un pase vertical de Piotr Zielinski que rompió líneas. Marcus Thuram devolvió de taco y Lautaro, con una maniobra tan lúcida como generosa, enganchó y asistió al propio Zielinski, que sacó un zurdazo inatajable para abrir el marcador.

Lautaro Martínez se luxó un dedo en el triunfo de Inter ante Bologna (https://x.com/Inter)

El gol no solo rompió la resistencia del Bologna, sino que confirmó el peso específico del capitán argentino, que participa del juego aun cuando no define. Para el mediocampista polaco, de 31 años y pasado en Udinese, Empoli y Napoli, fue su tercer gol de la temporada, tras los anotados ante Hellas Verona por Serie A y Atlético de Madrid por Champions League.

En el inicio del complemento, Inter golpeó rápido. A los 5 minutos, un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Hakan Çalhanoğlu encontró a Lautaro Martínez anticipando en el área. El argentino leyó a la perfección la marca zonal, ganó en el borde del área chica y, con un cabezazo seco y potente, puso el 2-0 que le dio tranquilidad al líder del campeonato.

¡¡TORAZO!! ¡¡LOCURA EL CABEZAZO GOLEADOR DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-0 DEL INTER ANTE BOLOGNA EN LA #SerieAxESPN!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026

Fue un gol de capitán. De los que ordenan el partido y reafirman jerarquías. Lautaro, que en el primer minuto del encuentro se luxó un dedo, ya había avisado minutos antes con una asistencia a Federico Dimarco, que volvió a chocar con Ravaglia, y más tarde estuvo cerca del doblete, pero su remate, prácticamente debajo del arco, dio en el travesaño y salió. Poco después fue reemplazado y fue ovacionado.

NOOOOO... ¿SOS VOS, LAUTARO? Luego de marcar el 2-0 del Inter ante Bologna con un cabezazo letal, el Toro Martínez se erró un insólito gol debajo del arco: ¡DE NO CREER!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026

La historia terminó de resolverse con el tanto de Marcus Thuram, socio inseparable del Toro en la ofensiva, mientras que su compatriota Santi Castro, con una arremetida de “9″, descontó para la visita y le puso un sello argentino más a la noche. Bologna también tuvo en el banco a Benjamín Domínguez, en un duelo que volvió a mostrar la fuerte presencia albiceleste en la Serie A.

Con esta victoria, Inter llegó a los 39 puntos y cerró la fecha 18 en lo más alto del campeonato, por delante de Milan y Napoli, en una pelea que promete ser cerrada hasta el final. Para Lautaro Martínez, los números refuerzan el presente: 10 goles en 17 partidos de Serie A, 14 en la temporada, 6 en los últimos cinco partidos, y un liderazgo cada vez más marcado dentro y fuera del área, mientras sigue escalando posiciones entre los máximos goleadores históricos del club.

Simeone y la ley del ex

Más temprano, también hubo festejo argentino en Verona. Giovanni Simeone abrió el camino del 3-0 de Torino ante Hellas Verona, su antiguo club, al aprovechar un error defensivo y definir con frialdad ante Lorenzo Montipò. Tras el gol, pidió perdón a la tribuna, en un gesto de respeto.

El equipo de Marco Baroni liquidó el partido sobre el final con tantos de Cesare Casadei y Alieu Njie, para afirmarse en la mitad de la tabla. Simeone fue reemplazado en el segundo tiempo por el colombiano Duván Zapata, mientras que Hellas Verona, que tuvo a Nicolás Valentini en el banco, sigue comprometido con el descenso; en este momento ocupa el puesto 18, uno de los tres que retrocede a la segunda división, tres puntos por debajo de Genoa, el último en salvarse.

El gol de Simeone