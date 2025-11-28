El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

En medio del escándalo que involucra a la AFA por la sanción a Estudiantes de La Plata y la postura del gobierno nacional, Valentina Martín, esposa de Juan Sebastián Verón, defendió al presidente del Pincha luego de ser suspendido por seis meses. En el posteo, apuntó contra la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y dejó un sugestivo mensaje contra Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

Martín tomó postura tras el castigo del Tribunal de Disciplina de la AFA a Verón y escribió en su cuenta de Instagram: “El miamiense, el inglés, el vendido… el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino. Más veronista que nunca y siempre de este lado".

Acto seguido, la esposa de la “Brujita” compartió otro mensaje en el que respaldó a su marido: “Te quieren sacar del medio porque te tienen terror. Ni una paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante, Juan Sebastián. Adelante”.

El mensaje que publicó la esposa de Verón

Messi tiene un vínculo muy cercano a Tapia desde principios de su gestión al mando de la AFA. En más de una ocasión, principalmente en fechas en las que juega la selección argentina, el presidente de la entidad ha compartido imágenes de encuentros en los que, junto con Rodrigo De Paul, toman mates “sagrados”. Incluso, el capitán de la Albiceleste desembarcó en el fútbol argentino bajo la administración del expresidente de Barracas Central, por medio de la creación de Leones FC, su club, el cual jugará en Primera C en 2026.

El mate sagrado. Dale que es viernes y juegan los Campeones del Mundo 🇦🇷😎 pic.twitter.com/xWw1gLIhCg — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 14, 2025

Lo cierto es que, este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Estudiantes por no haber acatado la obligación de hacer un pasillo de reconocimiento a Rosario Central tras ser proclamado campeón del año. La entidad dispuso una suspensión de seis meses para Verón y de dos partidos -a partir de la temporada 2026- para todos los jugadores que participaron en el “espaldazo”.

Estudiantes, por su parte, informó a través de un comunicado que la comisión directiva se reunió para analizar la sanción impuesta por AFA y que irá para adelante en busca de medidas “en defensa de los intereses de la institución”. El encuentro estuvo encabezado por Verón.

“En función de los hechos de público conocimiento, la comisión directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, dijo.

El fallo del Tribunal de Disciplina referente al "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes Redacción LA NACION

La medida generó reacciones contra la gestión de Tapia, incluso desde el gobierno nacional. El presidente Javier Milei respaldó al Pincha -club con el que simpatiza por su cariño por Carlos Salvador Bilardo- y, además de compartir en alusión al conjunto platense, canceló su viaje a Estados Unidos al que iba a asistir al sorteo del Mundial 2026.

En medio del escándalo y críticas contra su gestión, este miércoles, Tapia habló en la ceremonia de los Premios Alumni y, en un discurso polémico, remarcó que le queda largo tiempo en su cargo. “No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, expresó en relación a las denuncias por causas de corrupción que salpican a dirigentes de su entorno.