En medio del conflicto con AFA, Milei no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026

En medio del escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que Javier Milei no viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026, que tiene fecha para el próximo viernes 5 de diciembre y donde la selección argentina conocerá a sus rivales. Fuentes de Casa Rosada deslizaron a LA NACION que la cancelación tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.

“El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X. Milei, en tanto, reposteó la publicación del portavoz y compartió una foto de Carlos Bilardo, como jugador, y su entrenador en Estudiantes, Osvaldo Zubeldía, en señal de respaldo al equipo que hoy preside Juan Sebastián Verón.

Durante el sorteo, Milei iba a estar en un palco el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien mantiene un vínculo cercano. Además tenía programado asistir también la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

En los últimos días, la AFA se vio en vuelta en una serie de cuestionamientos que llegaron a la reacción del gobierno nacional. El primer escándalo se desató una semana atrás, cuando, tras una asamblea con dirigentes, se definió otorgarle un título -que no existía- a Rosario Central por ser el puntero de la tabla anual. En esa ocasión, desde el organismo justificaron que se trató de una votación, pero algunos funcionarios, entre ellos el vicepresidente de Estudiantes, lo desmintieron.

Luego, el próximo partido de Rosario Central fue contra Estudiantes, por lo que la AFA obligó al Pincha, mediante una nueva resolución, a realizarle un pasillo de reconocimiento, al cual el conjunto platense se negó y lo hizo de espaldas, lo que le valió sanciones para sus jugadores -por dos fechas- y para su presidente, Juan Sebastián Verón.

Así fue que el Gobierno, que ya había tenido una serie de cruces con la gestión de Tapia, tomó postura en medio del escándalo. Días atrás, Milei compartió una imagen de la camiseta de Estudiantes e ilustró: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo [Zubeldía]”. Además, mostró la camiseta en una reunión con autoridades de Israel.

Si bien es hincha de Boca, Milei tiene cierta simpatía por Estudiantes ya que uno de sus máximos referentes en el fútbol es Carlos Salvador Bilardo, histórico exjugador y exentrenador del Pincha. El Presidente ha demostrado en varias ocasiones su cariño por el conjunto de La Plata.

La sanción a Estudiantes y la crítica de Bullrich

Después del “espaldazo”, la reacción de Estudiantes en la que se dio vuelta a la hora de hacerle el pasillo a Rosario Central, impuesto por la AFA, el Tribunal de Disciplina de la entidad resolvió sancionar al Pincha y dispuso suspender con dos fechas a todos los jugadores involucrados y con seis meses a Verón. La respuesta del organismo se dio tras una reunión luego del informe que presentó el árbitro del partido, Pablo Dóvalo, en el que habló de “incitación a la violencia”.

Además, el tribunal de Disciplina impuso una pena económica a Estudiantes de La Plata consistente en el valor de 4000 entradas generales -muy cercano a límite que establece el reglamento de penas, que es de 5000 tickets- y le prohibió a Santiago Núñez ejercer la capitanía por los próximos tres meses.

Tras la sanción, Bullrich le salió al cruce a la AFA y expresó en sus redes sociales: “Verón está con el hincha de verdad. [Claudio] Tapia está con la casta y la mafia de siempre. Así de claro, así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha, aunque creo que ya está bastante sucia".