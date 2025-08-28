El tierno abrazo de Lionel Messi con sus hijos tras el gol que dio vuelta el partido a favor de Inter Miami

Con tres goles en menos de 25 minutos, Inter Miami dio vuelta el clásico ante Orlando City y ganó 3 a 1, en lo que fue otra noche dorada para las Garzas y Lionel Messi, que deslumbró con los primeros dos goles de su equipo y una actuación que llevó a los dirigidos por Javier Mascherano a la final de la Leagues Cup. Como premio, también, el capitán argentino se dio el lujo de celebrar uno de sus tantos con sus hijos, con quienes se fundió en un abrazo.

El tierno momento ocurrió después del segundo gol, a falta de dos minutos para el final. El jugador de 38 años hizo una pared con Jordi Alba, un viejo conocido del Barcelona, y definió cruzado. Así, puso a Inter Miami por encima de Orlando City en el marcador y corrió hacia el córner para festejar con los suplentes del equipo. Luego, cuando los futbolistas retrocedían a su sector para seguir con el partido, Messi se tomó unos segundos más para ir hacia la tribuna VIP y abrazarse con Thiago, Mateo y Ciro.

La escena ya se había vivido meses atrás, en abril, cuando Inter Miami venció también por 3 a 1 a Los Angeles FC -con dos goles de Messi, al igual que ante Orlando City- y, en uno de los festejos, el rosarino se dirigió a la tribuna en la que se encontraban su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos. Una imagen que retrata el disfrute del futbolista argentino en la liga estadounidense.

Uf, mirá el abrazo con sus hijos en pleno festejo.



Qué lindo, por favor. 🥹pic.twitter.com/akA3jsMo5w https://t.co/Lp4tQ3sdIt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 28, 2025

Con los dos goles de Messi -el primero de ellos de penal-, el conjunto miamense dio vuelta el resultado y, sumado al gol de Telasco Segovia en tiempo de descuento, quedó a un partido de quedarse con la Leagues Cup. En la última instancia enfrentará al ganador entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, el próximo domingo.

Ante Orlando City, el campeón del mundo volvió a sumar minutos y ser titular en el equipo. La última vez que jugó había sido el 16 de agosto ante Los Angeles Galaxy por la Major League Soccer, cuando Inter Miami ganó 3 a 1 y el argentino ingresó en el segundo tiempo. Después, se perdió los cruces ante Tigres, de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup y DC United. En lo que va del mes, disputó solo 56 minutos: 11 contra Necaxa por la Leagues Cup y 45 en la MLS ante LA Galaxy.

Rodrigo De Paul, el motor de Messi. RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, Messi expresó sus emociones por volver a vestir la camiseta de Inter Miami y declaró: “Quería estar, me preparé para estar, sabía que era un rival complicado, que nos ganó dos veces esta temporada. En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo, pero en el segundo me solté“.

Las Garzas se están jugando en la Leagues Cup la última oportunidad de ganar un título internacional luego de ser eliminadas en semifinales de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y en octavos de final del Mundial de Clubes. Por su parte, Messi, desde su incorporación a Inter Miami en el verano de 2023, consiguió dos títulos: la Leagues Cup de ese año y el Supporters’ Shield de la MLS en 2024.