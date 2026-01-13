El titular de la IGJ negó las acusaciones de la AFA y celebró un traspié en el comunicado

Luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) acusara a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de cometer irregularidades en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y lo intimara a responder, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia publicó un comunicado titulado “la única verdad es la realidad”. “Es objetivamente falso afirmar que la AFA se escapó, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”, marcó parte del texto.

“Ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo, la AFA considera imprescindible informar que en el día de la fecha [por este lunes] se contestó la mencionada intimación”, comenzó el comunicado dado a conocer en las redes sociales. A su vez, el máximo rector del fútbol argentino indicó que la entidad respondió a los pedidos sobre los ejercicios contables por los años 2017 a 2023.

“Es increíble. Es el primer reconocimiento de que en los años anteriores no habían presentado nada”, respondió Vítolo, entrevistado esta tarde en TN. El funcionario destacó además que el comunicado, titulado “la única verdad es la realidad (bis)”, lleva como imagen institucional el frente del edificio de la AFA en la calle Viamonte de la ciudad de Buenos Aires, no el nuevo domicilio elegido por la entidad en territorio bonaerense.

En medio del escándalo por la derivación de millonarios fondos de la entidad, la IGJ había citado para este jueves y viernes a los contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga entre 2017 y 2024. Si la AFA no respondía a la intimación antes del 20 de enero, la administración de Javier Milei tenía la potestad de avanzar con la designación de veedores dentro de la organización del fútbol argentino.

En tanto, la AFA apuntó a realizar ciertas “aclaraciones fundadas en hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables, a fin de llevar claridad a las asociaciones socias de la entidad y a la opinión pública en general”.

Mediante un detallado punteo, el organismo que dirige Tapia indicó que el cambio de jurisdicción -de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires- fue aprobado en Asamblea, “fiscalizado por veedores de la IGJ y debidamente notificado y certificado por el propio organismo”.

“El acta de la asamblea se encuentra pública y disponible, incluso en plataformas abiertas como YouTube. La IGJ nunca cuestionó dicho cambio de jurisdicción que data de hace más de un año, a tal punto que fue el propio organismo quien con fecha 7 de noviembre de 2024 emitió el Certificado de Vigencia por cambio de jurisdicción para que la AFA lo pueda presentar en la provincia de Buenos Aires, acto administrativo indispensable para obtener la inscripción de AFA en dicha jurisdicción”, prosiguió el texto.

Según la AFA, en dicho certificado, “la IGJ dejó constancia expresa de que la entidad se encontraba al día con la presentación de sus estados contables y documentación post-asamblearia y que no registraba medidas cautelares”. “Estos actos —todos documentados— demuestran de manera inequívoca que la Inspección General de Justicia conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo”, resaltó la asociación.

“La AFA nunca desconoció la existencia de trámites pendientes ante la IGJ, circunstancia que fue expresamente informada a sus socios en la Asamblea del 28 de octubre de 2025 (previo al raid mediático del Dr. Vítolo), en la cual se trataron los puntos necesarios para culminar dichas actuaciones. Asimismo, corresponde destacar que durante todo el año 2025 la AFA fue contestando, de manera progresiva, las vistas formuladas por dicho organismo en el trámite de reforma de estatuto cuya inscripción se encontraba pendiente”, siguió el comunicado.

“Es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal”, destacó la entidad que también insistió en que hubo un “ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos”.

No obstante, la entidad busca que se reconozca su mudanza a la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, que encumbró a Tapia como presidente de la Ceamse y lo respaldó a través de gestos de su mano derecha, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“La AFA presentó, en tiempo y forma, todos sus balances”

La IGJ es la encargada de revisar y controlar que las sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y entidades deportivas actúen conforme a su estatuto y que sus balances contables sean reales. El 18 de diciembre pasado, el organismo le pidió a la AFA que clarifique supuestas irregularidades y vacíos en sus estados contables acumulados durante siete ejercicios consecutivos. El plazo de esa intimación vencería el 20 de enero.

Al respecto, la AFA aseguró que presentó ante la IGJ, en tiempo y forma, todos sus balances desde el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017 hasta el 30 de junio de 2024.

“De ese universo de presentaciones solo una única vista fue debidamente notificada a la AFA, la correspondiente al balance cerrado el 30 de junio de 2017, la cual se notificó con fecha 26 de diciembre de ese año y fue respondida por AFA con nota y documentación el 9 de enero de 2018″, sumó el organismo futbolero. “El resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ”, apuntó en el comunicado.

Vítolo respondió que en la “reglamentación [de la IGJ] no se notifica las vistas” y que quien inicia un trámite ante el órgano de contralor “lo va siguiendo” y allí toma conocimiento de los pasos pendientes.

Vitolo insistió en que, básicamente, lo que la IGJ le reclama a la AFA son “aclaraciones” que se le pidieron sobre gastos millonarios que la entidad asentó en sus balances de los últimos ocho años a través de “rubros globales que no estaban explicados”.

“Nosotros nunca hemos dicho que los estados contables de la AFA sean falsos o estaban mal. Lo que hemos dicho es, por ejemplo en un año, ´mire, estos 17 millones de dólares de gastos de administración, en qué consisten, cómo se componen’”, explicó.

En su comunicado, la entidad del fútbol insistió en que la IGJ no le notificó sus exigencias y agregó, desafiante: “El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes”.

La AFA consideró “preocupante la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo” y acusó de una “falta de imparcialidad manifiesta” a la IGJ.