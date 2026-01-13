Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia

En lo que constituye la primera consecuencia financiera del escándalo que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), uno de los principales patrocinadores de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia durante los últimos seis años resolvió interrumpir el envío de nuevas remesas de dinero a la AFA a través de sus “intermediarios”. Exigió transferirle a la asociación de manera directa y una rendición de cuentas sobre los más de US$9 millones que ya desembolsó, según surge de la documentación que envió a la Argentina cuya copia obtuvo LA NACION.

“Dada la gravedad de los hechos que ahora se informan públicamente, hemos decidido que ya no podemos seguir enviando fondos a Tourprodenter LLC ni a ningún otro intermediario”, indicó Socios.com, una empresa que patrocina a la AFA desde 2021 y trabaja con más de 80 organizaciones deportivas profesionales en todo el mundo. “Cualquier pago futuro se realizará únicamente de una manera que garantice que los fondos se transfieran directamente a la AFA como legítima titular de los derechos, sin intermediarios”, reclamó.

De origen francés y con casa matriz en Malta, Socios.com es una plataforma de blockchain que trabaja con clubes de renombre mundial como Barcelona, PSG, Manchester City, Juventus y Flamengo, entre otros, a los que suma en el plano local a River Plate, Independiente, Racing, además de diversas selecciones y asociaciones nacionales, entre las que se destaca la AFA. También, con clubes de la NBA, del fútbol americano y de la Fórmula 1.

Ahora, sin embargo, cargó contra Chiqui Tapia y las sociedades que designó para recaudar fondos de sponsors de la Selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos, ya que adujo que jamás prestaron servicio alguno o siquiera se presentaron para ofrecer colaboración.

“Nos preocupa especialmente el uso de entidades de terceros u offshore −incluidas Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y Tourprodenter LLC (Florida). Ninguna de estas entidades prestó jamás servicios a Socios.com, ni presentó, negoció ni gestionó nuestros acuerdos de patrocinio con la AFA”, destacó. “De acuerdo con el propio contrato entre AFA y TourProdenter, las comisiones se aplican exclusivamente a los acuerdos comerciales originados por el agente, lo que no fue el caso en nuestra relación”.

Desde enero de 2021, Socios.com detalló que transfirió US$9.052.169 a la AFA, pero que apenas US$480.000 llegaron de manera directa a la entidad de la calle Viamonte, en julio de 2021. Luego remitió tres giros a la intermediaria Q22 por US$900.000, ordenó un pago a Stratega Consulting por US$444.334 y dos transferencias a Torneos y Competencias por US$1.001.245. Y a partir de 2022, remitió 12 transferencias a TourProdEnter LLC por US$6.226.590, hasta noviembre pasado.

El 3 de octubre de 2023, en la cuenta de TourProdEnter del Bank of America ingresó una transferencia de US$317.868 de Socios Technologies

La empresa que lidera el francés Alexandre Dreyfus detalló, además, que le expresó su malestar a la AFA por la imposición de “intermediarios” desde que firmó el contrato. Ese malestar se plasmó en 2022 en un pedido para que la entidad que preside Tapia le informara quiénes son los “beneficiarios finales” detrás de esas sociedades recolectoras. Pero nunca tuvo respuesta, en violación de los estándares internacionales de transparencia. Y derivó, también, en una carta de “TourProdEnter” en la que se comprometió a evitar “pagos indebidos, sobornos ni comisiones impropias a funcionarios de la AFA ni a partes relacionadas”.

En febrero de 2022, Socios.com le mandó una nota a la AFA a pedido de sus auditores externos.

Ahora, Socios.com dio otro paso, apoyado en las revelaciones periodísticas, la apertura de investigaciones criminales y la sucesión de allanamientos judiciales. “De los aproximadamente USD 9 millones pagados en virtud de nuestros acuerdos con la AFA −incluidos más de USD 6 millones canalizados a través de Tourprodenter LLC− solicitamos formalmente una rendición de cuentas transparente que detalle: 1.Los montos finalmente recibidos por la AFA; y 2. Los montos retenidos o transferidos por los intermediarios”.

“Paso al costado”

La empresa fue más lejos. En el párrafo más explosivo de la nota, reclamó la salida de Chiqui Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros directivos de la AFA. “Dada la gravedad de las denuncias y su proximidad a la Copa del Mundo en los Estados Unidos, creemos firmemente que sería en el mejor interés de la AFA, de la Selección, de sus simpatizantes y de sus patrocinadores que el actual presidente y la conducción den un paso al costado, se suspendan o renuncien. Esto permitiría que la Selección se prepare y compita libre de distracciones, protegería la marca AFA y permitiría que cualquier investigación avance sin presión institucional.

Tapia y Toviggino están siendo investigados por la Justicia. x.com/ascensointerior

Presentada como una plataforma basada en blockchain que facilita que las organizaciones deportivas y de entretenimiento moneticen sus bases de fans, Socios.com registró cortocircuitos con la AFA desde el inicio de la relación, en mayo de 2021. Y tras la Copa América que ganó la Argentina luego de derrotar a Brasil en la final, en julio de ese año, Tapia pretendió revisar el acuerdo o desplazar a la empresa. La disputa terminó en la Justicia.

Tras una mediación judicial, en agosto de 2022, cuatro meses antes de la Copa del Mundo de Qatar, la AFA anunció que reanudaba el vínculo con la empresa hasta 2026. Pero como resguardo, Socios.com logró que cualquier controversia deba dirimirse en los tribunales de España, lejos de la influencia que la conducción de la entidad de la calle Viamonte suele ejercer sobre ciertos sectores del Poder Judicial local.

Ante la prensa, Tapia obvió entonces ese y otros detalles. “Estamos muy contentos de anunciar la continuidad y la extensión de nuestro acuerdo comercial con Socios.com”, afirmó. “Es importante para nuestra Asociación seguir generando ingresos digitales, como en este caso los Fan Tokens ARG, que además nos permiten estar cerca de los fanáticos de la Selección en todo el mundo”.

“Otros patrocinadores”

Transcurridos más de tres años de aquel cortocircuito, la empresa maltesa volvió a la carga. “Reiteramos que Socios.com nunca se reunió, habló ni recibió servicios de ninguno de los agentes o recaudadores mencionados. Todas las discusiones operativas, facturas y comunicaciones se realizaron exclusivamente con la conducción de la AFA”, subrayó la firma. En ese sentido, reclamó “formalmente que la AFA nos presente sin demora a la Sra. Erica Gillette, firmante de la Comfort Letter, y facilite el contacto directo con Tourprodenter LLC para que podamos solicitar las confirmaciones y la documentación pertinentes”.

En agosto de 2022, Erica Gillette, la mujer de Javier Faroni, le envió una nota de Socios.com para canalizar los pagos a través de TourProdEnter

En la nota que envió a la AFA, la empresa detalló que contactó a otros sponsors de la Selección que afrontaron las mismas imposiciones. “Las conversaciones con otros patrocinadores de la AFA sugieren experiencias similares, lo que genera preocupaciones legítimas sobre si los fondos de patrocinio llegaron de manera consistente a la AFA según lo previsto”, indicó.

En esa línea, Socios.com invitó a otras empresas a tomar medidas drásticas. “Alentamos a otros patrocinadores, incluido Adidas, a considerar colocar los pagos pendientes en una cuenta de custodia (escrow) y a solicitar colectivamente que los fondos se paguen directamente a la AFA, sin intermediarios, lo antes posible”.

Con oficinas en Madrid, Estambul y San Pablo, la empresa patrocinante indicó, por último, que “se pondrá plenamente a disposición de las autoridades judiciales y regulatorias en la Argentina, los Estados Unidos y España, incluyendo la entrega de todos los contratos relevantes, registros de pagos, correos electrónicos y comunicaciones por WhatsApp”.