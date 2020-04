Lucas Alario, autor del primer gol en el 3-0 que proclamó campeón a River, lleva la pelota entre Guido Pizarro y José Rivas, de Tigres. Crédito: ISM

El exjugador de Tigres de México Israel Jiménez salió a responderle al uruguayo Egidio Arévalo Ríos , luego de que este acusara a sus excompañeros de falta de actitud y miedo escénico en la final de la Copa Libertadores 2015 contra River en el Monumental.

En dicho encuentro, el equipo de Marcelo Gallardo goleó 3 a 0 se proclamó campeón del torneo continental. En el partido de ida, en Monterrey, habían igualado 0 a 0.

El "Piloto" Jiménez , lateral derecho, que jugó aquella final, le contestó a Arévalo Ríos . En diálogo con Multimedios Deportes dijo: "Yo creo que él es el que tuvo miedo, no sé porque anda diciendo que los mexicanos tuvimos miedo, el equipo o los compañeros".

"Son cosas que uno no sabe por qué, yo creo que él es más miedoso porque se puso nervioso en ese partido. En la final contra Pumas no quiso patear el penal -recordó Jiménez, en referencia al Torneo Apertura 2015 mexicano-. Era el quinto penal y él no quiso tirarlo y lo cambiaron para que fuera Guido (Pizarro)". Jiménez marcó el cuarto y último penal de esa definición contra Pumas.

Lo que había dicho Egidio Arévalo Ríos

Este lunes, en una entrevista radial en Uruguay, el mediocapista no dejó bien parados a sus excompañeros . Expresó: "En la final de Libertadores contra River hubo falta de actitud . En el calentamiento te dabas cuenta que no ganábamos. Salimos al campo 10, 15 minutos antes del inicio. La mayoría de los jugadores de Tigres estaban hipnotizados con el entorno y no preocupados por lo que iba a pasar en el campo. Te das cuenta enseguida ".