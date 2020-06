El delantero uruguayo Santiago Silva festeja uno de los 19 goles que hizo en Boca. Hoy contó que debió irse del club por sus diferencias con Juan Román Riquelme Fuente: FotoBAIRES

12 de junio de 2020 • 18:53

El uruguayo Santiago Silva , delantero de Argentinos Juniors , recordó su paso por Boca Juniors (club en el que militó entre 2012 y 2013) y aseguró que debió irse del club por diferencias con los máximos ídolos de la institución. "Estuve un año y medio y tenía un año y medio más, pero por pensar diferente a Román (Riquelme) no pude seguir", recordó el Tanque en una entrevista con Fox Sports.

"Habíamos perdido la final de la Libertadores (2012) y todo el mundo estaba susceptible con lo que pasaba en Boca. Al ser un equipo enorme como Boca teníamos que ganar la final y no pudimos. Fueron momentos complicados en ese aspecto. Pero yo valoro mi paso y estoy contento", añadió el centrodelantero uruguayo, que lleva defendidas 19 camisetas a lo largo de sus 22 años como profesional.

Santiago Silva, en otro de sus típicos festejos con la camiseta de Boca, de donde debió irse, según él mismo confesó, por discrepancias con Juan Román Riquelme. Fuente: FotoBAIRES

En otro tramo de la entrevista, relató el motivo de sus discrepancias con Riquelme, quien hoy ejerce como vicepresidente y máxima autoridad del departamento de fútbol de Boca: "Yo soy muy positivo en todo aspecto. Yo quiero que los pibes sigan aprendiendo, que crezcan. No concordábamos en opiniones sobre motivar a los chicos". De todas maneras, recordó que no tuvo ningún otro cortocircuito con uno de los máximos ídolos de la historia xeneize: "Después no pasó absolutamente nada. Fue eso, nada más. Podrán decir que yo era jugador de Falcioni, o algo...yo lo que hice fue ponerme la camiseta de Boca y dejar el alma con esa camiseta. Fue lo que disfruté", cerró el Tanque.

Además, Silva contó cómo era la relación entre el entrenador, Julio César Falcioni y el propio Riquelme. "Falcioni y Riquelme no tenían la mejor relación, y yo era un jugador que había llevado Julio. Los ídolos tienen más fuerza para decir qué futbolista se queda o se va, y cuando llegó Bianchi me dijo que no me iba a tener en cuenta", relató Silva, autor de 19 goles en 55 partidos.