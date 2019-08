Carrillo aleja a los jugadores de Cerro Porteño, después del primer penal que sancionó en favor de River. Fuente: AP

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 19:17

Hay una polémica que retumba en el fútbol argentino y sudamericano. Y que se acrecentó luego de la victoria 2-0 sobre Cerro Porteño en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿ River es favorecido por los arbitrajes? La pregunta dispara largos y acalorados debates en programas radiales, televisivos y redes sociales, con hipotésis y teorías de todo tipo, que van de los recuerdos de la falta no sancionada de Javier Pinola a Martín Benítez en los cuartos de final ante Independiente en 2018 a la recordada inacción del VAR en la semifinal del 2017 ante Lanús, en una jugada en la que River reclamó penal.

Claro que no hay pruebas concretas de acciones premeditadas, pero sí un número contundente: el Millonario recibió 15 penales a favor y cuatro en contra en los 34 partidos que jugó en el año en todas las competencias. Así, es el equipo argentino de primera división con más penales, muy lejos de San Lorenzo, el segundo en la tabla, con seis (27 PJ), mientras que con cinco están Banfield (16 PJ), Godoy Cruz (27 PJ) y Newell's (15 PJ) suman cinco. ¿Y Boca? Tiene cuatro (34 PJ), al igual que Independiente (23 PJ) y Lanús (19 PJ).

Matías Suárez patea un penal ante Cruzeiro: la pelota se irá por arriba del travesaño. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Ahora bien, de esos 15, ¿cuántos estuvieron bien sancionados? Según la óptica de LA NACION, 11 se trataron de aciertos de los árbitros, mientras que tres fueron dudosos y uno fue un claro error. Por otro lado, ocho se dieron en la Superliga y siete entre Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, de los cuales tres se marcaron a través del VAR. En tanto, siete fueron concedidos cuando ya tenía ventaja en el marcador, cinco con el partido empatado y tres con desventaja.

Por otro lado, hay un detalle futbolístico que no se puede dejar pasar: la intensa idea de juego que propone River, con al menos siete u ocho jugadores en campo rival por ataque, también genera mayor presencia en el área rival, con sucesivas ocasiones de gol en cada encuentro y un mayor riesgo para los defensores rivales a la hora de marcar. Más allá de eso, aquí está el análisis de cada uno de los penales, con otra particularidad: sol>amente Darío Herrera y Patricio Loustau se repiten entre los árbitros protagonistas en diferentes partidos.

Mano de Arena vs. Godoy Cruz: correcta sanción

El primero de los 15 penales a favor que River tuvo en el año se sancionó el 30 de enero en el 4-0 sobre Godoy Cruz en Mendoza, la primera victoria después de tres derrotas iniciales en fila. A los 28 minutos de la primera parte, Borré enganchó en el borde del área y el lateral Nahuel Arena intentó frenarlo con una barrida, pero pasó de largo con su brazo izquierdo estirado y la pelota le rebotó allí. Bien sancionada la mano por el árbitro Ariel Penel y gol de Borré.

Giménez a Suárez vs. Vélez: correcta sanción

El 3 de febrero le dieron el segundo penal, que Juanfer Quintero cambió por gol, el del 2-1 sobre Vélez de la fecha 17 de la Superliga, en Liniers. El árbitro Darío Herrera sancionó agarrón de Gastón Giménez sobre Matías Suárez a los 40 minutos del segundo tiempo con el duelo 1-1: el volante perdió la pelota con el delantero millonario, lo tomó del hombro en el área y vio la roja. La falta estuvo bien sancionada, no así la expulsión, que no parece ser correcta. Herrera entendió que Giménez evitó una situación manifiesta de gol y no quiso disputar la pelota, aunque la jugada demuestra que la falta fue en medio de una disputa.

Bravo a Suárez vs. Banfield: dudosa sanción

El tercer penal se dio el 17 de febrero en el 1-1 de la fecha 19 de la Superliga ante Banfield en el Sur. A falta de 10 minutos para el final del partido, Lucas Pratto filtró la pelota para Matías Suárez, quien sintió el empujón de Claudio Bravo, cayó en el área y el árbitro Silvio Trucco marcó falta. Las imágenes muestran que no hay fuerza con los brazos ni golpe en los pies antes de la caída, tan solo un contacto con el cuerpo, por lo que la sanción fue dudosa. Posiblemente, Trucco consideró una carga ilegal de Bravo que no le permitió mantenerse en pie a Suárez para patear. Luego Pratto falló en el disparo, pero convirtió tras el rebote.

Fontanini a Ferreira vs. Newell's: correcta sanción

El 21 de marzo, en la fecha 21 de la Superliga, River venció 4-2 a Newell's y el último gol llegó a través de un claro penal: Fabricio Fontanini bajó a Cristian Ferreira con una torpe infracción en el área que el árbitro Darío Herrera sancionó correctamente a quince minutos del final. Scocco cambió por gol un penal sin discusiones.

Mano de Cuba vs. Alianza Lima: correcta sanción

El quinto se dio en el debut del Millonario en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, en Perú. A los 34 minutos del complemento, Javier Pinola envió un centro desde la izquierda y Rodrigo Cuba, en su barrida para intentar tapar el envío, levantó sus dos brazos y la pelota le pegó en el derecho, frenando el recorrido. Muy claro penal, bien sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldan. Luego, el arquero Pedro Gallese le tapó el remate a Rafael Borré y evitó el empate, que luego consiguió en el último minuto gracias a un tiro libre de Cristian Ferreira.

Campaña a Suárez vs. Independiente: dudosa sanción

En el clásico frente a Independiente que terminó 3-0 el 17 de marzo por la fecha 23 de la Superliga, el segundo tanto de River llegó a través de un dudoso penal. Martín Campaña se equivocó en la salida y le regaló la pelota a Matías Suárez, quien enfrentó al arquero, intentó eludirlo y al sentir un contacto cayó en el área. ¿Hubo falta? El arquero del Rojo toca al delantero de River con su brazo izquierdo, pero la acción no parece ser determinante para provocar la caída. El árbitro Patricio Loustau consideró que evitó la continuidad de la jugada y lo amonestó. Ignacio Scocco marcó el gol.

Mano de Edenilson vs. Internacional: correcta sanción

El 2-2 ante Internacional de Brasil del 3 de abril por fase de grupos de Copa Libertadores tuvo una extraña particularidad. A los 37 minutos del primer tiempo, Bruno Zuculini fue derribado por Rodrigo Dourado en una clara falta en el área que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich no sancionó. Luego, un minuto más tarde, marcó una inexistente infracción de Edenilson sobre el propio Zuculini en la medialuna. Y de ese tiro libre, que ejecutó Ferreira, derivó un correcto penal por mano de Edenilson en la barrera, que Pratto cambió por gol.

Duclós a De La Cruz vs. Alianza Lima: correcta sanción

El séptimo penal se dio el 11 de abril en el 3-0 sobre Alianza Lima en un Monumental sin público, cuando se cumplió la última fecha de sanción tras los incidentes ante Boca en la final del año pasado. A los 23 minutos, tras un desborde de Gonzalo Montiel, el peruano Francisco Duclós derribó a Nicolás De La Cruz en el área con una clara falta bien marcada por el árbitro paraguayo Mario Alberto Díaz de Vivar: la repetición de la TV no deja dudas del golpe con su pie izquierdo desde atrás sobre la pierna derecha del volante de River. Pratto falló lo que pudo haber sido el 2-0.

Mano de Lucho González vs. Paranaense: correcta sanción vía VAR

La definición de la Recopa Sudamericana en el Monumental tuvo a los 15 minutos del segundo tiempo una acción determinante: tras un córner, Javier Pinola sacó un forzado remate que Lucho Gónzalez contuvo con su mano izquierda. Pese a que el árbitro chileno Roberto Tobar no observó la infracción, recurrió al VAR y sancionó correctamente el penal. Luego, el arquero Santos le tapó el penal a Nacho Fernández, quien marcó en el rebote el gol del 1-0. Al final el triunfo por 3-0 del 31 de mayo le otorgó el título a River.

Henrique a Pratto vs. Cruzeiro: correcta sanción vía VAR

El 23 de julio, en el inicio de la serie de octavos de final ante Cruzeiro por Copa Libertadores, la última jugada del partido fue inmejorable para River. Luego de un tiro de esquina que parecía no llevar peligro, al chileno Julio Bascuñán le informaron desde el VAR sobre una posible falta de Henrique sobre Lucas Pratto. ¿Qué ocurrió? El capitán del equipo brasileño tomó claramente de la camiseta al delantero millonario durante varios segundos para impedirle el salto, hasta que la pelota pasó por encima suyo y lo soltó. El árbitro recurrió al VAR y sancionó el penal, que luego falló Suárez.

Muñoz a Suárez vs. Lanús: bien sancionado

En la reciente goleada 3-0 sobre Lanús del 4 de agosto, River tuvo dos penales a favor en el Monumental. El primero fue muy claro y se lo cometió Ezequiel Muñoz a Suárez a los 21 minutos: el defensor lo golpeó y le arrastró el pie izquierdo al delantero cuando intentó girar con la pelota. Correcta decisión del árbitro Germán Delfino y gol convertido por Borré.

Valenti a De La Cruz vs. Lanús: mal sancionado

Luego, a los 19 minutos del segundo tiempo ante el Granate, el equipo de Gallardo volvió a tener otro penal, aunque esta vez estuvo mal sancionado por Delfino: no hubo falta de Lautaro Valenti sobre Nicolás De La Cruz, quien no controló bien la pelota, la estiró y se tiró ante la barrida del defensor, que en ningún momento lo tocó. Error del referí y luego mala decisión del uruguayo, que picó la pelota y Agustín Rossi le contuvo el penal.

Pillud a Nacho Fernández vs. Racing: correcta sanción

De los seis goles que el Millonario marcó en el histórico 6-1 sobre Racing del sábado pasado, uno de ellos llegó desde los doce pasos: el cuarto que convirtió Nacho Fernández. Justamente el volante fue quien recibió la falta en el área por un claro agarrón de Iván Pillud que el árbitro Patricio Loustau sancionó de forma acertada.

Larrivey a De La Cruz: dudosa sanción

El duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño no estuvo exento de polémicas y discusiones: se marcaron dos penales y un gol fue anulado mediante el uso del VAR por el árbitro peruano Víctor Carrillo. El primero, al minuto de juego, fue por un planchazo de Joaquín Larrivey sobre Nicolás De La Cruz a instancias del sistema y Nacho Fernández lo cambió por gol. Antes de la supuesta infracción, la pelota pega en el brazo izquierdo de De la Cruz cuando va a disputar el balón con Juan Patiño.

Carrizo a Palacios vs. Cerro Porteño: correcta sanción

El segundo penal cobrado ante Cerro Porteño, a los 20 minutos del complemento, se dio por la falta que el arquero Juan Pablo Carrizo le cometió a Exequiel Palacios, al derribarlo en velocidad al intentar capturar la pelota. Aunque Carrizo no pone las manos en el camino del chico de River, con el cuerpo le hace perder la estabilidad. Borré estampó el 2-0.