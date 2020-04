La brutal frase de Emiliano Díaz sobre la renuncia de Ramón en River en 2014

El hijo de Ramón Díaz, Emiliano, reveló por qué renunció luego de ser campeón Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 15:24

En una charla con TNT Sports en Casa , Emiliano Díaz , hijo mayor y ayudante de campo de Ramón , se refirió a la que en su momento fue la inesperada renuncia de su padre a la dirección técnica de River , en mayo de 2014 . Dijo que en su lugar hubiera hecho algo mucho peor que eso. El DT venía de adjudicarse el torneo Final y la Copa Campeonato y por ello su salida fue sorpresiva.

Ramón Díaz tuvo tres exitosos ciclos en River: en los 90', a comienzos de los 2000, y entre 2013 y 2014. En todos los casos, el riojano salió ganador. Sin embargo, siempre lo circundaron cuestionamientos a su figura, y las dudas a sus capacidades como entrenador. Primero, porque era todo mérito de los jugadores (Francescoli, Ortega, Gallardo, Crespo, en su primera etapa); luego, por sus pedidos que lo etiquetaron como técnico de billetera gorda (cuando dirigió a San Lorenzo, llegaron D'Alessandro, Bergessio y Placente, entre otros); y finalmente, por algunos "fracasos" (como técnico de Independiente o su segundo ciclo en San Lorenzo).

Incluso, su tercer ciclo como entrenador de River no comenzó de la mejor manera: tuvo que esperar un año para lograr su primer título. Quizás, parte de esa mala campaña inicial erosionó su relación con la prensa, que elegía a Ramón como destinatario de sus críticas en ese 2013. También se habló de problemas de dinero y de una mala relación con la dirigencia de River. De todo eso habló Emiliano en el programa de Hernán Castillo.

"Que te cuestionen por plata sería una locura. Yo en este club nunca voy a estar por plata. Y Ramón lo ha hecho prácticamente gratis. Se saben estas cosas. El amor que tiene por River es tan grande que el día que lo necesiten va a estar, aunque vaya en bastón. Él siente eso. Está enfermo por ese club. Tiene un amor muy grande", comenzó diciendo Díaz.

Sobre su relación con la actual dirigencia de River, que también estaba al mando de la institución de Nuñez en ese momento, Emiliano dijo: "Hablo siempre con Rodolfo ( D'Onofrio ). Ramón también. Es una persona que aprecio . Hasta el día que nos fuimos tuvo palabras de agradecimiento. Tenemos una gran relación".

Emiliano y Ramón Díaz en su club actual, Libertad de Paraguay. Crédito: Facebook Club Libertad

En ese sentido, dijo que en ese momento "se hablaba mucho. Se le estaba buscando algo. Y era simplemente que Ramón dijo basta . La sufrimos. Yo no me quería ir. Eso lo decidió él", siguió diciendo el exfutbolista.

Luego, Emiliano reveló un desconocido motivo que influyó en la salida del experimentado entrenador: "Ahora soy padre y realmente me doy cuenta por qué tomo esa decisión . No debe ser nada fácil que critiquen a un hijo tan fuerte de la forma en que lo habían hecho en ese momento. Me pongo en el lugar de él y salgo a matar gente ".

Finalmente, Emiliano señaló que la decisión de Ramón Díaz de irse de River se debió a un cúmulo de cosas . "Éramos muy cuestionados. Ramón, a esa altura de su carrera, de su vida, después de estar 25 años en esta profesión, teniendo no sé cuántos títulos con distintos clubes de distintos países ¿Cómo puede pasar que se sienta cuestionado? Porque en algún momento (en Argentina) cuestionamos a Messi . Después de eso decís ¿hasta cuándo? En otras culturas no pasa eso, el que gana es respetado. Después, las formas o los métodos los podés compartir o no ", concluyó.