Jorge Amor Ameal, José Beraldi y Christian Gribaudo, los candidatos para suceder a Daniel Angelici al frente de Boca

Los tres candidatos a presidente de Boca se mostraron juntos en un estudio de TV, y aunque no interactuaron, protagonizaron el primer debate rumbo a las elecciones del próximo 8 de diciembre.

En el programa A Dos Voces, que emite la señal de cable TN, Jorge Amor Ameal, José Beraldi y Christian Gribaudo, en ese orden, dialogaron con los conductores durante un tiempo similar (los primeros dos estuvieron 15 minutos, mientras que el candidato oficialista permaneció 12 al aire).

Ameal negó haberle pagado a Juan Román Riquelme para sumarlo a su lista, se mostró muy crítico de la actual conducción, y dejó en claro que el socio de Boca ya decidió hace mucho tiempo por una alternativa a la actual. Christian Gribaudo confrontó a Ameal, a quien calificó como "el peor presidente de la historia del club" y también dijo que durante su gestión la entidad de la Ribera "estuvo al borde de descender", algo que no es cierto. En esos tres años (octubre 2008-diciembre 2009) Boca no solo no jugó jamás la Promoción, sino que fue campeón del Apertura 2008 y del Apertura 2011 (invicto), casualmente primer y ultimo torneo de su etapa como dirigente.

Beraldi, más sereno, sólo se enfocó en contar cuáles son sus proyectos e ideas, destacando que el proyecto esloveno es el único realmente viable para ampliar la Bombonera, y calificó de fantasioso el 360 de Ameal, similar al que presentó anoche Gribaudo, bautizado Bombonera 100.000.

Aquí, las frases destacadas de cada candidato:

Jorge Amor Ameal

Siempre dejamos en claro que no queríamos política partidaria dentro del club y esta claro en nuestra lista. Yo fui dirigente cuando era presidente de Boca. Tengo relación con Sergio Massa y Malena Galmarini, relación personal. ¿Y eso que tiene que ver? Lo que no queremos es que la política nacional ingrese al club.

Jamás le pagamos a Riquelme. Si tienen pruebas, que hagan la denuncia correspondiente y no por los canales de TV. Plantearon una cosa que no era cierta. Pero terminó siendo un boomerang porque la gente le creyó al ídolo. Nadie debería sentirse mal si cuando lo tenían para renovarle el contrato no lo quisieron. Riquelme jamás debió irse a retirarse en Argentinos. Si nosotros ganamos, él se encargará de todo lo vinculado al fútbol.

Desde el primer momento hablamos de que de la Bombonera no nos vamos, y si uno bucea en la historia, se encuentran con un estadio shopping... Hoy apareció una propuesta que nos da a entender que lo que no se podía comprar antes, parece que ahora sí.

No influyen las derrotas de River. La gente tenía decidido el voto, y quería que se fuera esta conducción por infinidad de cosas. Cuando se habla de que Boca está muy bien, eso no es cierto. Tenemos 120.000 socios adherentes y 90 mil activos, y ahí está el superávit, en las espaldas de los socios.

José Beraldi

De los proyectos que tenemos, la Bombonera 360 es imposible, muy difícil. Las dos medias manzanas no se pueden comprar. Y hacer campaña con algo fantasioso me parece que no es lo lógico. El único proyecto viable es el Proyecto Esloveno.

La oposición no se unió porque yo no me iba a bajar como candidato. Lo de Ameal fue un amontonamiento. Pero no acepté que había propuestas que eran inaceptables.

Con Román hablamos de todo. Me junté tres veces. Pero pasó lo mismo. Hubo propuestas que fueron inaceptables. Tengo que pensar en la transparencia y en el futuro de Boca. Si aceptó ir con Ameal y Pergolini le habrán gustado mejor las condiciones que le ofrecieron.

A mí lo que me interesa es que gane Boca. Estamos convencidos de haber armado un equipo de trabajo sensacional. Un consejo de fútbol con una figura internacional como Batistuta, que trabajará con el Ruso Ribolzi, Giunta y tantos más.

Christian Gribaudo

Lo escuchaba a Ameal con el enojo que tiene con el oficialismo. Yo estoy hace cuatro años, soy un hincha de toda la vida, fui tres años secretario general y aprendí todo. Y lo que más quiero al ser presidente de un club es la oportunidad de dar todo. Y hacer que Boca gane. Eso es lo que queremos los tres candidatos.

Todas las gestiones pueden dejar algo bueno y algo malo. Tiene una parte importante que es el superávit, que no es menor. Esto es porque es un club sólido. Seguramente nos falta algún éxito internacional. Yo quiero cambiar dos cosas del oficialismo. La nueva etapa que quiero conducir con mi equipo es hacer un cambio estratégico en el fútbol. Quiero un equipo de Boca que se conforme con jugadores que surjan en las inferiores, pero que no se vayan antes de debutar, que jueguen en Boca. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo recursos, gracias a todo lo que se hizo en estos años.

Ameal, fue el peor presidente de la historia de Boca. Dejó a Boca fundido. Cuando se fue, al plantel le debían sueldos. Campeonatos internacionales no ganó ninguno. Hubo dos años que no se clasificó Boca a la Libertadores. En esos años Boca estuvo a punto de irse a la B. Teníamos que vender jugadores para pagar la luz y el gas.

( Sobre los exhabruptos de Juan Carlos Crespi contra River y Riquelme). Aprendí a quererlo a Juan Carlos. Y ahora somos amigos. Crespi es Boca. Así como piensa él, piensan muchos hinchas de Boca. Nos complementamos muy bien.