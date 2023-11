escuchar

Como toda gran final, las elecciones en Boca se juegan, desde hace tiempo, dentro y fuera de la cancha. En la calle, en las urnas... y también en la Justicia. Apenas horas después del cierre de las listas, la oposición, con Andrés Ibarra y Mauricio Macri como punta de lanza, observó anomalías en la boleta de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, vinculadas a la personería electoral en las agrupaciones que conforman la nómina oficialista. Una de ellas es Soy Bostero, cuyo titular es nada menos que Román. El primer paso es un pedido de informes. Sobre otras agrupaciones, se apunta directamente a un pedido de impugnación. ¿Corren peligro los comicios del 2 de diciembre?

Soy Bostero, Por un Boca Mejor, y Xeneizes por Siempre Boca son tres de las ocho agrupaciones que conforman la lista oficialista, además de Juntos por Boca, Azul y Oro, Boquense, La Bombonera y Nuevo Boca. Soy Bostero se creó este año y tiene como principal referente al máximo ídolo del club. De hecho, su logo oficial es una silueta del 10 besando la pelota a punto de ejecutar un tiro libre. Por un Boca Mejor fue fundada en 1995 por Horacio “Cholo” Palmieri y Enrique “Coti” Nosiglia, histórico armador de la Unión Cívica Radical, y es conducida actualmente por el dirigente Fabián Parra, uno de los nombres que se barajaron para acompañar a Riquelme antes del acuerdo con Ameal. En tanto, Xeneizes por Siempre Boca nació en 1998, liderada por Pedro Pompilio y hoy es presidida por Diego Requejo, hijo de José, exvicepresidente del club y presidente del Departamento de Fútbol.

Riquelme, en su gala de despedida del fútbol; el ídolo ahora se presentará como candidato a presidente Javier García Martino - Prensa Boca Juniors

Según entiende la oposición, y por diferentes motivos, ninguna de las tres agrupaciones podría presentarse a los comicios. En el caso de Soy Bostero, aducen que los más de 10.000 avales presentados por Juan Román Riquelme no fueron debidamente certificados ante escribano público, por lo que su agrupación se vería imposibilitada de competir en las urnas. “Viene muy floja de papeles”, aseguran desde el equipo de campaña de Andrés Ibarra. E insisten: “Ni siquiera debió haber sido reconocida por CD”.

A mediados del 2022, Riquelme se propuso crear su propio espacio político de cara a las elecciones de 2023. Para ello, organizó un acto de fin de año en el playón de la Bombonera en el que, de manera implícita, intentó instalarse como candidato. El objetivo, en realidad, era convocar a la mayor cantidad de socios posibles para reunir el mínimo de avales exigido para la oficialización de su agrupación: el 10 por ciento del padrón vigente. Riquelme dispuso de todo el aparato del oficialismo para lograr la cifra requerida. Con la ayuda de los directivos Carlos Colombo (Boca Interior y Exterior) y Sebastián Gianorio (Filiales), cientos de socios de distintas ciudades del país acompañaron la actividad en el club y aportaron su firma en pos de la candidatura del 10.

Dirigentes con pasado en Boca: Daniel Angelici, César Martucci y Enrique Nosiglia Archivo

El 13 de abril de 2023, meses después de su primer acto político, la Comisión Directiva de Boca informó extraoficialmente la aprobación de la agrupación de Román. De ese modo, Riquelme se aseguraba no depender de otro espacio para lanzarse en las elecciones (en 2019 lo hizo por Juntos por Boca, el de Jorge Ameal). Este martes, Riquelme sí pudo firmar su candidatura a presidente por Soy Bostero, al igual que la mayoría de los integrantes de su lista. Por lo pronto, se espera el dictamen de la Comisión Electoral para saber si su agrupación está o no en condiciones de participar.

Las otras observaciones de la oposición no tienen que ver con un tema de avales, sino con la posible inhabilitación de Por un Boca Mejor y Xeneizes por Siempre Boca. El Artículo 16 del Reglamento General de Comicios establece que la personería electoral de las agrupaciones “cesará automáticamente” cuando dejaran de participar directamente -ya sea en forma individual o en alianza con otras agrupaciones- durante dos elecciones consecutivas o cuatro de manera alternada. En ese sentido, la agrupación de Parra no participó en los comicios de 1999, 2011, 2015 y 2019; mientras que la de Requejo se mantuvo al margen de la elección en 2003, 2011, 2015 y 2019.

Ibarra y Macri, acompañados en el lanzamiento de la fórmula por los ex jugadores Diego Cagna, Roberto Abbondanzieri y Rolando Schiavi, entre otros

Por un Boca Mejor ya había tenido inconvenientes antes de la elección 2019. Cinco integrantes de su espacio formaban parte de la lista de Jorge Ameal, por lo que el oficialismo de aquel entonces envió una nota a la Comisión Electoral del club para solicitar la impugnación de la boleta opositora. Se trataba del vocal suplente Roberto Sommi y los asambleístas Hernán Gómez, Fabricio Caviglia, Fernando Barli Gallo y Cristian Trevisan. Efectivamente, Por un Boca Mejor no había participado de los comicios de 2011 ni 2015, por una razón particular: algunos miembros apoyaban a Angelici; otros, a Jorge Ameal. En medio de ese conflicto, los apoderados de la agrupación plantearon la atípica situación ante la Comisión Electoral y solicitaron preservar la personería electoral, más allá de lo previsto en el Artículo 16. El organismo dio el OK en primera instancia, aunque en 2019 impugnó la lista de Ameal por contar entre sus filas con dirigentes de esa agrupación. La oposición debió reimprimir las boletas el día anterior a la elección, sin el sello de Por un Boca Mejor.

Ahora es el espacio de Andrés Ibarra y Mauricio Macri el que denunció irregularidades en la nómina oficialista. Un apoderado de la lista se apersonó este miércoles en el club y realizó una presentación formal ante la Comisión Electoral, que tiene cinco días corridos a partir de la presentación de las listas para oficializarlas o, eventualmente, rechazarlas. De todos modos, las posibilidades de que el organismo falle a favor del pedido de la oposición son prácticamente nulas. Por reglamento, la Comisión Electoral debe estar integrada por el secretario general del club (Ricardo Rosica), el tesorero (Carlos Montero) y un socio elector designado por la Comisión Directiva (Sebastián Rodríguez). Es decir: tres miembros ligados al oficialismo. Por ese motivo, desde el espacio de Andrés Ibarra ya preparan una contraofensiva ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o mismo en la Justicia Civil, para asegurarse de que la elección se desarrolle “de la manera que indican las reglas”. En ese caso, dicen, “los tiempos los pondrá la Justicia…”. ¿Habrá postergación?