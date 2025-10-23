Emiliano Buendía tuvo una jornada fatal: desperdició un penal y perdió Aston Villa en la Europa League

La Europa League es el segundo torneo en importancia en el fútbol del Viejo Continente. Algo así como la Copa Sudamericana de este lado del mundo. Y en ambos casos, suelen participar equipos históricos, que no forman parte de la Champions League (ni de la Copa Libertadores) junto con conjuntos de menor jerarquía. Suelen darse cruces entre clubes con distancias siderales entre leyenda y presupuesto.

En una nueva jornada, en la que se disputaron 18 encuentros, Aston Villa, uno de los equipos de segundo orden mundial de la Premier League, perdió por 2 a 1 contra Go Ahead Eagles, una pequeña entidad de los Países Bajos. De hecho, está en el puesto 12° de 18 equipos en la poco popular Eredivisie.

El inesperado festejo de Go Ahead Eagles Patrick Post - AP

El desconocido en el mundo del fútbol Go Ahead Eagles es el vigente campeón del certamen de Países Bajos y dio la sorpresa en la tercera jornada de la primera etapa de la Europa League al derrotar a Aston Villa de Unai Emery, que se vio sorprendido tras prácticamente arrancar ganando y desperdiciar múltiples ocasiones, incluido un penal.

Pareció todo sencillo a partir de los 4 minutos. Un centro desde la izquierda de Jadon Sancho, descubrió una salida en falso de Jari de Busser y Evaan Guessand definió sin oposición.

De a poco, el arquero local se transformó en figura. Y Aston Villa perdió la brújula. Mathis Suray, primero y Mats Deijl, más tarde, dieron vuelta el marcador y desataron la locura del pequeño club local. En ningún caso, Dibu Martínez tuvo responsabilidad. Tal vez, pudo haber hecho algo más en el segundo grito, pero solo por su habitual capacidad de reflejos.

Lo mejor del partido

Emiliano Buendía, el número 10, que solía ser citado por Lionel Scaloni en la selección, tuvo un rendimiento regular, con algunas pinceladas de su clase. Sin embargo, tuvo una ocasión dorada, a 15 minutos del final. Un penal. Pero le pegó tan mal, que la pelota voló por los aires.

Justamente Buendía, que el domingo pasado tuvo una tarea sensacional para un triunfazo de los Villanos.

¡NOO, EMI! Buendía quiso ajustarla al ángulo y desperdició la chance de empatar para Aston Villa. ¡Go Ahead Eagles ganó 2-1!



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lBZT5lLxcG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Aquella tarde mostró una cara sonriente y llena de gol, mientras señalaba a un sector alto de la tribuna y articulaba sus manos en forma de corazón. Una dedicatoria emotiva. Y la certeza de que puede ser una pieza de valor, aún ingresando desde el banco y no jugando la cantidad de minutos que desearía. Fue un domingo pleno para Buendía, protagonista principal del triunfo de Aston Villa 2-1 contra Tottenham como visitante, por la octava fecha de la Premier League.

El volante argentino convirtió un golazo a los 77 minutos, con un zurdazo desde afuera del área que se coló en al segundo palo del arquero Guglielmo Vicario y que, en definitiva, concretó la remontada del equipo de Unai Emery en un terreno difícil.

¡GOLAZO DE BUENDÍA! El argentino sacó un gran zurdazo al palo y pone el 2-1 del Aston Villa vs. Tottenham.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QHvcGL7z3j — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Lo más valioso de Buendía fue que ingresó a los 61 minutos y tardó muy poco en afianzarse en el campo, para transformarse en la carta de gol de Emery. Entró por el marfileño Evann Guessand, provocó el desequilibrio que necesitaba Aston Villa y aprovechó su primera chance de gol para darle el triunfo al equipo de Birmingham, que había comenzado mal en esta temporada de la Premier, pero que de a poco comenzó a levantar vuelo con tres éxitos consecutivos hasta trepar hasta la mitad de la tabla.

El marplatense metió su segundo gol de la temporada, ya que le había marcado a Fulham por la sexta jornada del campeonato, en el triunfo por 3-1. Tal vez por eso, el DT español le devolvió la confianza a esta suerte de enganche, que jugó este jueves todo el partido. Pero falló un tiro decisivo.