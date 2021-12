Emiliano Martínez: el arquero que esta vez no tuvo suerte en los penales y que podría pasar a un grande de la Premier League

El gran presente de Emiliano Martínez en el arco de Aston Villa y en el del seleccionado argentino , lo ponen al arquero argentino entre los mejores del mundo en su puesto. Sus grandes actuaciones individuales hicieron que desde varios clubes pongan los ojos sobre él.

Este domingo, ante Chelsea, no pudo evitar la derrota de su equipo 3-1, aunque no tuvo responsabilidad en los goles. En el primer tiempo voló ante un remate desde lejos de Mount que dio en el travesaño y se fue. Dudaron en cobrar tiro de esquina, pero el arquero no llegó a tocar el balón. Su equipo se había puesto en ventaja por un blooper de Resse James , un gol en contra de cabeza. Y a los 32 minutos del primer tiempo tuvo la chance de desviar un penal por una infracción de Cash a Hudson-Odoi. Como protestó el fallo, el arquero fue amonestado . Pero Jorginho cambió el tiro desde los once metros por gol: remate cruzado, mientras que Dibu fue a su palo izquierdo.

En el segundo tiempo, Romelu Lukaku marcó el segundo gol de Chelsea con un gran cabezazo cruzado. No tuvo nada para hacer Dibu Martínez. Y el tercer gol se lo volvió a marcar Jorginho, de penal, en tiempo de descuento: Dibu se tiró hacia su mismo palo izquierdo , y hacia allí fue la pelota, pero no la pudo desviar. Y fue 1-3.

Uno de los equipos que tendría mucho interés en Dibu Martínez sería Manchester United. Además, la operación se haría por una suculenta cifra, difícil de rechazar y para ser compañero de Cristiano Ronaldo, con quien esta temporada había tenido un divertido cruce.

Según informó este domingo el diario inglés Daily Star, Emiliano Martínez estaría en la mira de Manchester United. Es que, el arquero suplente, Dean Henderson, estaría pensando en buscar otro equipo para sumar minutos, y desde la dirigencia de los Diablos Rojos consideran que Dibu es la opción ideal para reemplazarlo y, además, para meterle mayor competencia al español David De Gea.

Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa sería del interés de Manchester United Agencia AFP - AFP

Además, la cifra que el United estaría dispuesto a pagar por el arquero que ganó la Copa América con Argentina sería de 50 millones de euros. Esto en caso de que De Gea sea transferido antes de 2023, cuando termina su contrato, según informa el medio británico Daily Star.

De concretarse la operación, Dibu Martínez sería compañero del portugués Cristiano Ronaldo con quien este año tuvo un picante cruce en el duelo entre el United y Aston Villa al desafiarlo a patear un penal sobre el final del partido y que luego sería ejecutado y desviado por parte de Bruno Fernandes.

Si Martínez pasa a los Red Devils será el octavo futbolista argentino en jugar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los demás fueron Gabriel Heinze, Carlos Tevez, Ezequiel Garay, Fernando Gago, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Paulo Dybala.

El 2-1 de Lukaku a Dibu Martínez

El 3-1 de Jorginho a Dibu Martínez