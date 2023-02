Emociones y polémicas: Atlético Tucumán y Vélez igualaron 1-1 en un partido con final caliente

escuchar

Vélez Sarsfield desperdició en la noche del lunes una inmejorable ocasión para volver a la victoria como visitante y debió resignarse a un empate 1-1 con el local Atlético Tucumán, en el partido que cerró la cuarta fecha de la Liga Profesional (LPF).

En el Monumental José Fierro, el equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina se encaminaba hacia la victoria, luego de ponerse en ventaja con gol del paraguayo José Florentín a los 4 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, en tiempo de descuento, en una desatención defensiva, Atlético consiguió la paridad, con una conquista del también paraguayo Marcelo González, que había entrado unos minutos antes.

Vélez hizo mejor las cosas durante la primera etapa. Con el criterio del pibe Elías Cabrera, que apenas tiene un puñado de encuentros en Primera, más las proyecciones de Tomás Guidara por la derecha y lo que obligó Lucas Janson con sus continuos movimientos en ataque, el “Fortín” le dio un trato más prolijo al balón.

Lo cierto es que, a tono con lo que supo mostrar en lo que va del campeonato, el equipo de Liniers padeció con la falta de concreción: hizo bien las cosas hasta la puerta del área, pero luego ese mejor accionar se desvanecía. Así y todo, el elenco del “Cacique” Medina tuvo sus chances para alcanzar la apertura, como un cabezazo de Florentín que salió desviado, y un tiro libre de Cabrera que se desvió en la barrera y casi se le mete al arquero Marchiori.

Atlético Tucumán fue una mueca de lo que supo exhibir en el torneo pasado. Un equipo lento, sin ritmo. Además, el Decano estuvo aturdido en el bloque defensivo cuando el rival lo presionó bien alto. Lo mejor del local se dio cuando Mateo Coronel pudo prevalecer sobre el sector derecho y generarle algunos inconvenientes a la marca de Ortega.

En el segundo período, Vélez pudo impactar en la primera que dispuso: un tiro libre con rosca de Cabrera llegó a la cabeza del paraguayo Florentín, que picó habilitado y sometió al guardavallas Marchiori en el área chica. Sin embargo, la desventaja no aceleró la reacción del Decano, que siguió con los mismos errores y mismas imprecisiones. Por el contrario, Vélez pareció ordenarse mejor con los ingresos de Bou y Julián Fernández.

Así, la visita apostó a un 4-4-2 y quedó preparado para la contra. Un tiro en el travesaño de Florentín privó a los visitantes de festejar el segundo. El uruguayo Diego Godín, que volvió a la actividad oficial después del Mundial Qatar 2022, se retiró lesionado con una molestia en el gemelo y propició el ingreso del pibe Valentín Gómez. La entrada de Pratto también dejó en evidencia la estrategia del DT Medina: tener el balón para abastecer en una contra y tratar de liquidar la historia.

Eso casi sucede a los 37, cuando el delantero asistió a Janson y el ex Tigre la mandó arriba desde una posición muy favorable. Atlético, con tozudez pero falto de claridad, merodeó el área del uruguayo Burián en los minutos finales y envió centros desde diferentes puntos. Y en uno de ellos, a los 49, cuando los hinchas locales ya asomaban resignados, en una pelota al área que no supo despejar el fondo velezano, apareció el paraguayo Marcelo González, que le pegó en forma defectuosa, pero la pelota entró al lado del poste izquierdo.

¿Hubo más? Sí: en una incursión, Menéndez fue frenado por un defensor de Vélez, que lo tomó de la camiseta en la puerta del área. No era penal, pero sí infracción casi de frente al arco en una de las últimas acciones del partido. El árbitro Nazareno Arasa no cobró nada y todo Atlético se le fue encima tras el final del partido. Vélez, que no supo defenderse con la pelota en el tramo final, se quedó con 5 unidades en la tabla; el Decano suma apenas dos puntos.

En la próxima fecha, Vélez se enfrentará con Boca este sábado a las 21.30 en el José Amalfitani, mientras que Atlético Tucumán visitará el domingo a las 17 al encumbrado Defensa y Justicia.

