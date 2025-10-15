En qué canal pasan Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20 2025 hoy

La selección argentina choca con Colombia este miércoles desde las 20 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago con arbitraje del portugués João Pedro Silva Pinheiro en la segunda de las semifinales del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El que se imponga en el cruce avanzará a la definición, programada para el domingo 19 de octubre, y enfrentará al ganador de la llave entre Marruecos y Francia, que chocan previamente en Valparaíso. Los perdedores de ambas semifinales disputarán el partido por el tercer puesto un día antes.

El cuadro del Mundial Sub 20, con los cuatro semifinalistas Canchallena

La previa de Argentina vs. Colombia

La Argentina ganó todos los partidos que disputó en el certamen, el último ante México 2 a 0 en cuartos de final. En octavos eliminó a Nigeria con una goleada 4 a 0 mientras que en la primera etapa dominó el Grupo D con victorias ante Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia, último subcampeón, 1 a 0.

El entrenador Diego Placente tiene tres bajas de peso de cada a este partido. A la sabida de Álvaro Montoro -sufrió una fractura de clavícula-, se sumaron en el anterior partido la de Valente Pierani (esguince en su rodilla izquierda) y Maher Carrizo, quien llegó a las dos amonestaciones y debe cumplir una fecha de sanción. En ese contexto, Gianluca Presttiani repetiría titularidad y el otro puesto ofensivo se lo disputan Ian Subiabre y Santino Andino.

Ian Subiabre pelea por un lugar entre los titulares de la selección argentina para el partido ante Colombia Andre Penner - AP

El seleccionado cafetero, por su parte, sacó del torneo en cuartos de final España 3 a 2. En la primera fase lideró la zona F con un triunfo sobre Kazajistán 1 a 0 más empates frente a Noruega 0 a 0 y Nigeria 1 a 1. En octavos su víctima fue Sudáfrica 3 a 1, por lo que está invicto en la competencia.

Colombia también tiene una baja sensible y es la de Neiser Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas. Se trata del goleador del certamen con cinco tantos (dos los hizo en octavos ante Sudáfrica y los otros tres ante España).

Posibles formaciones

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Colombia: Jordan García; Julián Bazán o Joel Romero, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Jordan Barrera o José Antonio Cavadia, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo albiceleste con una cuota máxima de 1.78 contra 5.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los cafeteros. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.45.

Ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades a principios de este año y fue en el Sudamericano Sub 20, con un empate 1 a 1 en la zona B de la primera etapa y triunfo 1 a 0 de la albiceleste en el Hexagonal Final con anotación de Subiabre. En el Mundial, hay un antecedente y es en Países Bajos 2005, edición en la que la Argentina fue campeona. En octavos de final fue triunfo 2 a 1 del equipo comandado por Francisco Ferraro con goles de Lionel Messi y Julio Barroso.