Cuándo juega Marruecos vs. Francia, por el Mundial Sub 20 2025: día, hora y TV

Las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025 comenzarán este miércoles con el cruce entre las selecciones de Marruecos y Francia, programado a las 17 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El partido se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.33 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.30.

Marruecos vs. Francia: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 20 - Semifinal

Día: Miércoles 15 de octubre.

Hora: 17 (hora argentina).

Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile).

Árbitro: A designar.

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El partido reedita, de alguna manera, la semifinal que protagonizaron los mismos países en mayores en el Mundial Qatar 2022, con victoria y clasificación a la definición para los franceses, que luego perdieron ante la selección argentina.

Para los marroquíes la de este miércoles será su segunda semifinal en la historia y la anterior fue en Países Bajos 2005, casualmente la última vez que había competido en la cita ecuménica para menores de 20 años. Por entonces, perdió ante Nigeria 3 a 0 y, luego, cedió en el partido por el tercer puesto con Brasil.

El conjunto comandado por Marko Mitrovic, que no podrá contar con Ali Maamar por acumulación de tarjetas amarillas, eliminó en cuartos de final a Estados Unidos 3 a 1 y en octavos, a Corea del Sur 2 a 1. En la primera etapa dominó la zona C con seis puntos gracias a sendos triunfos sobre España 2 a 0 y Brasil 2 a 1 y una caída ante México 1 a 0.

El cuadro del Mundial Sub 20, con los cuatro semifinalistas Canchallena

Los franceses, por su parte, fueron el quipo mejor tercero entre todos los grupos. Ocuparon ese lugar en la zona E con seis unidades producto de victorias sobre Sudáfrica 2 a 1 y Nueva Caledonia 6 a 0, además de una caída con Estados Unidos 3 a 0. En octavos doblegó a Japón 1 a 0 y en cuartos, a Noruega 2 a 1.

Una baja de peso para Francia es la de Saïmon Bouabré. El delantero no pudo jugar la primera etapa porque Neom FC de Arabia Saudita se lo impidió y solo pudo estar en octavos y cuartos -brilló ante los noruegos con los dos goles- a raíz de que los encuentros coincidieron con una fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) -no es obligatorio para los clubes ceder a los jugadores por fuera de las ventanas internacionales-. Concluida la etapa de la FIFA, los árabes le impidieron seguir en el Mundial Sub 20.

Posibles formaciones

Marruecos: Gavin Beavers, Duran Ferree, Reed Baker-Whiting, Noah Cobb, Luca Bombino, Taha Habroune, Pedro Soma, Marcos Zambrano, Luke Brennan y Peyton Miller. DT: Marko Mitrovic.

Gavin Beavers, Duran Ferree, Reed Baker-Whiting, Noah Cobb, Luca Bombino, Taha Habroune, Pedro Soma, Marcos Zambrano, Luke Brennan y Peyton Miller. DT: Marko Mitrovic. Francia: Lisandru Olmeta, Andrea Le Borgne, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Gady-Pierre Beyuku, Ilane Toure, Mayssam Benama, Justin Bourgault, Anthony Bermont, Djylian NGuessan y Gabin Bernardeau. DT: Bernard Dioméde.

La selección de Marruecos eliminó en cuartos de final a Estados Unidos Andre Penner - AP

El ganador del cruce avanzará a la definición del domingo 19 de octubre y esperará por Argentina o Colombia, que se enfrentarán el mismo miércoles pero a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.