En qué canal pasan Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 Chile 2025 hoy

Los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile continúan este miércoles con cuatro partidos y uno de ellos es el que protagoniza la selección argentina vs. Nigeria desde las 16.30 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador avanzará a cuartos de final y chocará contra México, verdugo de Chile 4 a 1.

México espera por el ganador de la selección argentina vs. Nigeria JAVIER TORRES - AFP

La previa del partido

El equipo dirigido por Diego Placente, subcampeón del Sudamericano, lideró el Grupo D en la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0. Fue el segundo mejor primero de todos por detrás de Japón -quedó con mejor diferencia de goles (+7 contra +6)- y emergió como uno de los candidatos a dar la vuelta olímpica.

Las Águilas, por su parte, conformaron la zona F y se ubicaron terceras con cuatro puntos producto de una derrota ante Noruega 1 a 0, un triunfo sobre Arabia Saudita 3 a 2 y un agónico empate con Colombia 1 a 1. Así, avanzaron a las instancias de eliminación directa como uno de los mejores terceros. Los nigerianos se clasificaron a la cita ecuménica gracias al tercer puesto en la Copa Africana de Naciones Sub 20 y van por su primer título, algo que se les negó dos veces en las finales de 1989 y 2005.

El entrenador Diego Placente quiere darle a la selección argentina el séptimo título en el Mundial Sub 20 JAVIER TORRES - AFP

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.60 contra 5.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del suplementario, paga hasta 4.20.

Argentinos y nigerianos se enfrentaron en la misma instancia, octavos de final, en la Copa del Mundo Argentina 2023. En el estadio Bicentenario de San Juan, los africanos se impusieron 2 a con goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki y avanzaron a los cuartos del torneo que posteriormente coronó a Uruguay. Con respecto a ese encuentro, el combinado africano repite dos futbolistas: el capitán Daniel Bameyi y el mediocampista Daniel Daga.