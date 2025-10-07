Cuándo juega Argentina: así es la agenda de la selección para lo que resta del año

El equipo albiceleste tiene por delante cuatro partidos, dos en octubre en Estados Unidos y otros tantos en noviembre en África y Asia
La selección argentina tiene en el horizonte el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, pero antes afrontará varios partidos y cuatro de ellos serán este año amistosos en las fechas de de octubre y noviembre de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
El calendario de la albiceleste para lo que resta del año tiene como próximo objetivo un encuentro vs. Venezuela este viernes 10 de octubre a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días después, el lunes 13 a las 20 (hora argentina), chocará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
El combinado argentino afrontará otros dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.
Los partidos que le restan a la selección argentina en 2025
Viernes 10 de octubre
- 21: Argentina vs. Venezuela - Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
Lunes 13 de octubre
- 20: Argentina vs. Puerto Rico - Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
Noviembre
- Amistoso en Angola vs. rival a confirmar (posiblemente Angola).
- Amistoso en India vs. rival a confirmar (posiblemente Estados Unidos o Qatar).
Este año el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputó seis encuentros por las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 con saldo de cuatro victorias ante Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela; un empate con Colombia y una derrota vs. Ecuador.
Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De disputarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.
Los partidos de la selección argentina en 2026, antes del Mundial
- Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
- Argentina vs. México - Amistoso internacional sin confirmar - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
- Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional sin confirmar - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
