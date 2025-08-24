En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Racing por el Torneo Clausura 2025 hoy

Con la necesidad en común de sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla de posiciones del grupo A, Argentinos Juniors y Racing chocan este domingo desde las 16.15 en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal con arbitraje de Pablo Dóvalo por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -en todos los casos se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

Ambos equipos no tuvieron un buen arranque de certamen y deambulan en los últimos puestos de la zona. El Bicho se ubica 12° con cinco puntos gracias a una alegría, dos igualdades y dos caídas mientras que la Academia marcha penúltima con apenas cuatro unidades conseguidas con una victoria, un empate y tres derrotas. En ese contexto, necesitan ganar para no quedar relegados en la lucha por clasificar a octavos de final.

En el anfitrión el DT Nicolás Diez no puede contar con los suspendidos Francisco Álvarez y Federico Fattori, expulsados ante Huracán, y sus reemplazantes son Tobías Ramírez y Juan José Cardozo. El visitante, en tanto, no tiene en el banco de suplentes a Gustavo Costas porque debe cumplir cuatro fechas de sanción y lo dirigen los asistentes Gonzalo Costas y Francisco Bersce. Además, Franco Pardo, el autor del gol que entre semana le dio el triunfo sobre Peñarol de Uruguay 3 a 1 y la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, también es baja por suspensión y lo reemplaza Marco Di Cesare.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez. Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas y Francisco Bersce.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.42 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.02.

Es la segunda vez que ambos clubes se enfrentan en la temporada 2025 porque ya lo hicieron en el Torneo Apertura. En la sexta fecha de ese certamen se vieron las caras en el Cilindro de Avellaneda y protagonizaron un partidazo que ganó Argentinos Juniors 3 a 2 con goles de Alan Lescano, Tomás Molina y Sebastián Prieto. Martín Barrios y Di Cesare marcaron para Racing.