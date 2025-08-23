Lanús vs. River, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y River se enfrentan este lunes en el marco de la fecha 6 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con el ánimo en alza tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, por penales. El partido está programado para las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Granate está segundo en la tabla de posiciones de su zona con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas, y viene de ganarle a Gimnasia de La Plata por 2 a 1 como visitante. El Millonario, por su parte, es uno de los tres equipos invictos que le quedan al certamen y lidera ese mismo grupo con 11 unidades (tres triunfos y dos empates). En la última jornada venció por 4 a 2 a Godoy Cruz como local.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 16 de febrero de este año, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol del colombiano Miguel Borja. El antecedente más reciente en La Fortaleza es del 4 de marzo de 2023, con triunfo del Millonario por 2 a 0 gracias a las anotaciones de José Paradela y Lucas Beltrán.

Lanús vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 6 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 25 de agosto.

: Lunes 25 de agosto. Hora : 21.15.

: 21.15. Estadio : Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Lanús vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 21.15 en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.42 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.