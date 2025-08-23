Real Oviedo vs. Real Madrid: horario y cómo ver el partido por la Liga de España 2025-2026

El encuentro se disputa este domingo a las 16.30 (hora argentina) en el estadio Carlos Tartiere; Franco Mastantuono podría ser titular en el Merengue
Real Madrid visita este domingo a Real Oviedo, uno de los equipos recientemente ascendidos a la Primera División de España, en el marco de la fecha 2 de LaLiga 2025-2026. El partido está programado para las 16.30 (horario argentino) en el estadio Carlos Tartiere, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.
El conjunto carbayón debutó en el certamen con una derrota 2 a 0 lejos de su propia casa ante Villarreal por los goles del camerunés Etta Eyong y el senegalés Pape Gueye, en un encuentro en el que fue expulsado el español Alberto Reina en el visitante. El Merengue, por su parte, inició su participación con una victoria por 1 a 0 frente a Osasuna con un tanto del francés Kylian Mbappé.
De cara a este compromiso, el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, podría darle a Franco Mastantuono la posibilidad de jugar por primera vez como titular desde su llegada a la capital española. El argentino de 18 años, que llegó al club proveniente de River por €63.200.000, de los cuales al Millonario le quedan €45.000.000 a pagar en tres cuotas, debutó en la jornada pasada y dejó una buena impresión en 25 minutos.
Real Oviedo vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber
- Fecha 2 de LaLiga 2025-2026.
- Día: Domingo 24 de agosto.
- Hora: 16.30 (horario argentino).
- Estadio: Carlos Tartiere.
- Árbitro: Ricardo De Burgos.
Real Oviedo vs. Real Madrid: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 16.30 (hora argentina) en Oviedo, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.33 contra los 10.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Oviedo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.60.
Posibles formaciones
- Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Leander Dendoncker u Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Luka Ilic; Haissem Hassan, Ilyas Chaira; y Salomón Rondón o Federico Viñas.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold o Dani Carvajal, Éder Militao o Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz o Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
