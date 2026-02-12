En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026

Las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 continúan este jueves con el encuentro de ida entre Atlético Madrid y Barcelona, programado a las 17 (hora argentina) en el estadio Metropolitano con arbitraje de Juan Martínez Munuera

El cotejo se transmite en vivo únicamente a través del Canal 116 de Flow, el cual requiere ser cliente para acceder al contenido de la plataforma digital. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Julián Álvarez atraviesa una extraña sequía goleadora en Atlético Madrid y buscar su primer gol en el año JOHN THYS� - AFP�

La previa de Atlético Madrid vs. Barcelona

El Colchonero, algo lejos en la pelea por el título en La Liga de España, aspira a las copas, del Rey y Champions League, para dar una vuelta olímpica esta temporada. El entrenador argentino Diego Simeone ubica de titular a su hijo Giuliano Simeone y está en duda la presencia de Julián Álvarez, quien lleva 11 partidos sin convertir entre todas las competiciones y la última vez que anotó fue el 9 de diciembre pasado.

El ex-River Plate, a quien en la previa el mundo blaugrana pidió como refuerzo y ello generó la reacción de los madridistas, pelea por un lugar con Antoine Griezmann para acompañar a Ademola Lookman, el nigeriano que llegó recientemente para reforzar el plantel. Además, Juan Musso es habitualmente el arquero titular en la Copa del Rey mientras que Nahuel Molina, Nicolás González y Thiago Almada esperan su turno en el banco de suplentes.

El cuadro de la Copa del Rey 2025-2026, desde cuartos de final en adelante

Atlético Madrid accedió entre los cuatro mejores con una goleada sobre Real Betis 5 a 0. Antes, en su debut venció a Baleares 3 a 2 mientras que en los octavos su víctima fue Deportivo La Coruña 1 a 0.

El conjunto culé domina el torneo doméstico con un punto sobre Real Madrid -58 contra 57- y pelea el título en todos los frentes posibles porque también lo hace en la Champions League. Esta temporada ya consiguíó la Supercopa de España y su historia lo obliga a ir por más.

El elenco dirigido por Hansi Flick comenzó su participación en el campeonato con un triunfo sobre Guadalajara 2 a 0. Luego, eliminó a Racing de Santander por el mismo resultado; y a Albacete 2 a 1.

Robert Lewandowski es la carta de gol de la ofensiva de Barcelona FADEL SENNA� - AFP�

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak o Juan Musso, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza, Álex Baena; Antoine Griezmann o Julián Álvarez y Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak o Juan Musso, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza, Álex Baena; Antoine Griezmann o Julián Álvarez y Ademola Lookman. DT: Diego Simeone. Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Ronald Araújo, João Cancelo; Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.41 contra 2.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.01.

Ambos equipos se vieron las caras el 2 de diciembre pasado por la fecha 19 de La Liga de España con victoria de Barcelona 3 a 1 en su estadio con goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferrán Torres. Álex Baena había puesto en ventaja al Colchonero.

La revancha de la serie se disputará el 3 de marzo en el Camp Nou. El ganador avanzará a la definición vs. Real Sociedad o Athletic Bilbao, que este miércoles jugaron el partido de ida y se impuso el elenco blanquiazules 1 a 0 como visitante.