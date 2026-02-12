A qué hora juega River vs. Argentinos, por el Torneo Apertura 2026

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 inicia este jueves con dos encuentros y uno de ellos es el que protagonizan Argentinos Juniors y River en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal con arbitraje de Andrés Merlos por el Grupo B.

El partido inicia a las 21.15 (horario argentino) se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentinos Juniors vs. River

El Bicho tuvo un arranque de temporada muy lejos de las expectativas que generó por su nivel del año pasado y los refuerzos que llegaron: quedó eliminado en la primera ronda de Copa Argentina a manos de Midland y ganó solo un partido en el Apertura que fue 1 a 0 sobre Sarmiento de Junín en el debut. Luego, igualó sin goles con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba y perdió con Racing 2 a 1. Acumula cinco puntos y marcha décimo en la tabla de posiciones, afuera de los puestos de clasificación a playoffs, por lo que necesita sumar para llegar con más tranquilidad y holgura a la doble competencia cuando inicie la Copa Libertadores.

El Millonario, por su parte, tiene la imperiosa necesidad de dejar atrás la goleada que le propinó Tigre 4 a 1 en el estadio Monumental y que encendió alarmas porque el equipo se pareció mucho más al de 2025 y no al que arrancó esta temporada con victorias ante Barracas Central 1 a 0 y Gimnasia de La Plata 2 a 0 más un empate con Rosario Central sin goles.

Argentinos Juniors tuvo un inicio de temporada por debajo de sus expectativas Gonzalo Colini

El entrenador Marcelo Gallardo mantiene en el arco a Santiago Beltrán porque Franco Armani todavía no se recuperó de una lesión. Además, está la duda de Matías Viña o Marcos Acuña en el lateral izquierdo y Giuliano Galoppo se perfila para reemplazar al suspendido Fausto Vera. Maximialiano Salas ocupa el espacio que dejó vacante Sebastián Driussi por un desgarro en su isquiotibial izquierdo.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.48 contra 3.56 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.0.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en 2024 por La Liga Profesional de ese año con victoria 1 a 0 de Argentinos Juniors como local en La Paternal con tanto de Alan Lescano. El año pasado no se vieron las caras porque ambos conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.