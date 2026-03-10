Partidos de hoy martes 10 de marzo en la Champions League 2025-2026

El máximo certamen continental de Europa continúa con cuatro partidos de octavos de final; hay presencia de jugadores argentinos en esta jornada
La Champions League 2025-2026 continúa esta semana con los partidos de ida de los octavos de final y este martes 10 de marzo se abren cuatro series. Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney + Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.
En el primer turno, desde las 14.45 (hora argentina), Galatasaray, con Mauro Icardi, recibe a Liverpool, con Alexis MacAllister. Luego, hay tres juegos en simultáneo a las 17: el Atlético de Madrid de Diego Simeone y los jugadores Julián Álvarez, Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González vs. Tottenham, con Cristian Romero. Completan la jornada Atalanta vs. Bayern Múnich y Newcastle vs. Barcelona.
Cronograma del 10 de marzo de la Champions League 2025-2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 14.45: Galatasaray vs. Liverpool - Fox Sports y Disney+ Premium.
- 17: Atlético de Madrid vs. Tottenham - ESPN y Disney+ Premium.
- 17: Atalanta vs. Bayern Múnich - ESPN y Disney+ Premium.
- 17: Newcastle vs. Barcelona - Fox Sports y Disney+ Premium.
La ida de octavos de la Champions League 2025-2026 se completará el miércoles con otros cuatro encuentros: Bayer Leverkusen vs. Arsenal; Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa; Real Madrid vs. Manchester City; y PSG vs. Chelsea.
Calendario de la Champions League 2025-2026
Fase de Liga
- Jornada 1: Completa.
- Jornada 2: Completa.
- Jornada 3: Completa.
- Jornada 4: Completa.
- Jornada 5: Completa.
- Jornada 6: Completa.
- Jornada 7: Completa.
- Jornada 8: Completa.
Rondas eliminatorias
- Playoffs: Completa.
- Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026
- Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 trofeos. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
