En qué canal pasan Atlético Tucumán vs. Newell’s por la Copa Argentina 2025 hoy

El penúltimo cruce de octavos de final de la Copa Argentina 2025 lo protagonizan Atlético Tucumán vs. Newell’s este miércoles desde las 19.30 en el estadio Padre Marteaerena de Salta, que vuelve a ser sede después de tres años, con arbitraje de Ariel Penel.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El equipo que se imponga en el cruce avanzará a cuartos y chocará vs. Belgrano de Córdoba, verdugo de Independiente por 2 a 0.

La previa de Atlético Tucumán vs. Newell’s

El Decano se metió entre los 16 mejores del torneo tras eliminar en la ronda anterior a Boca Juniors 2 a 1. En la primera etapa su víctima había sido All Boys, también por 2 a 1 y, de la mano de Lucas Pusineri, quiere dar un paso más para sostener su aceptable segundo semestre que lo tiene, además, en el séptimo puesto del Grupo B del Clausura con cinco puntos gracias a una victoria, dos igualdades y una caída.

Atlético Tucumán le ganó a Boca en Santiago del Estero y lo eliminó de la Copa Argentina 2025 Atlético Tucumán

La Lepra, por su parte, accedió a los octavos con sendos triunfos sobre Kimberley de Mar del Plata 5 a 4 por penales tras igualar sin goles y Defensa y Justicia 2 a 0. También tiene cinco unidades con el mismo récord que Atlético Tucumán y marcha séptimo en el Clausura, pero en la zona A.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Franco Nicola; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Franco Nicola; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri. Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Luca Regiardo, Éver Banega; David Sotelo, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

La única vez que ambos clubes se enfrentaron por la Copa Argentina fue en la edición 2018 y por los octavos de final. En el estadio Alfredo Beranger de Temperley Newell’s ganó 5 a 3 por penales luego de empardar 0 a 0 y avanzó por única vez en su historia a los cuartos.

El historial entre sí tiene 15 antecedentes con cinco alegrías del club rosarino, tres del tucumano y seis pardas.

Cronograma y resultados de los octavos de final

San Lorenzo 0-1 Tigre.

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario.

Racing 3-0 Deportivo Riestra.

Unión de Santa Fe vs. River Plate - Jueves 28 de agosto a las 21.15 en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza.

Atlético Tucumán vs. Newell’s - Miércoles 13 de agosto a las 19.30 en el estadio Padre Martearena de Salta.

Belgrano 2-0 Independiente.

Aldosivi 1-2 Argentinos Juniors.

Lanús 2-0 Huracán.

Así está el cuadro de la Copa Argentina, tras la clasificación de Racing a cuartos de final Copa Argentina

Cuartos de final