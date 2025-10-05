En qué canal pasan Boca Juniors vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2025 hoy

Con la necesidad de sumar de a tres puntos, Boca Junios y Newell’s se enfrentan este domingo desde las 19 (hora argentina) en la Bombonera con arbitraje de Sebastían Zunino en el encuentro correspondiente a la undécima fecha del grupo A del Torneo Clausura 2025.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Boca Juniors está afuera de los puestos de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 Aníbal Greco - La Nación

La previa de Boca vs. Newell’s

Por la victoria de Huracán ante Banfield 1 a 0 y el empate entre Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero 0 a 0, el xeneize descendió del sexto al noveno puesto y está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final. En ese contexto, y probablemente sin el entrenador Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes por su situación de salud, tiene la obligación de imponerse para escalar ubicaciones en el grupo y, también, meterse otra vez en zona de acceso a la Copa Libertadores 2026 en la Tabla Anual -actualmente marcha cuarto y está accediendo a la Sudamericana-.

Sin Edinson Cavani, el conjunto del barrio porteño de la Boca inicia el cotejo con la mayoría de los futbolistas que no pudieron ganar los últimos dos encuentros vs. el Ferroviario y Defensa y Justicia. Milton Giménez continúa en la ofensiva junto a Miguel Merentiel y Alan Velasco reemplaza al lesionado Carlos Palacios.

La Lepra, por su parte, atraviesa un mal presente y el DT Cristian Fabbiani está en la cuerda floja en un proceso que comenzó con buenos resultados y no lo pudo sostener. Los rosarino se ubican penúltimos en la zona A con 10 unidades producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y de los últimos cinco cotejos ganó apenas uno. En ese contexta, quiere dar el golpe en la Bombonera con los ex-Boca Juniors Éver Banega y Darío Benedetto como titular.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Newell's: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Boca Juniors con una cuota máxima de 1.38 contra 9.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.50.

Ambos equipos se enfrentaron en la fecha 11 del Torneo Apertura con victoria de Newell’s 2 a 0 con goles de Luciano Herrera y Luciano Lollo.