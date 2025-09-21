En qué canal pasan Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este domingo, desde las 21.15, Boca y Central Córdoba se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, tres menos que el líder Unión de Santa Fe pero con un partido menos. Acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota y viene de empatar 1 a 1 con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por los goles de Rodrigo Battaglia -B- y Ángel Di María -RC-.

Rodrigo Battaglia volvió a su posición natural, como mediocampista central, y recuperó el nivel Marcelo Manera - LA NACION

El Ferroviario, por su parte, vive el mejor momento de su historia. Desde fines del año pasado hasta ahora se adjudicó varios logros inolvidables para la institución: ganó la Copa Argentina 2024, jugó la Copa Libertadores por primera vez y le ganó a Flamengo en el estadio Maracaná, además de quedar eliminado por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el plano local está cuarto con la misma cantidad de unidades que Boca y Banfield (por diferencia de gol, el combinado de la Ribera está tercero y el Taladro quinto). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra como visitante.

Boca vs. Central Córdoba: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.15 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.57 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.80.