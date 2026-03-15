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En qué canal pasan Boca vs. Unión por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Tatengue y el xeneize se disputa este domingo a las 22 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Yael Falcón Pérez

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En el último partido entre Boca y Unión, por el Torneo Clausura 2026, empataron 1 a 1 en la Bombonera
En el último partido entre Boca y Unión, por el Torneo Clausura 2026, empataron 1 a 1 en la BomboneraWalter Manuel Cortina

Este domingo, desde las 22, Unión de Santa Fe y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio 15 de Abril y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Tatengue es uno de los clubes con mejor rendimiento en lo que va del certamen. De la mano del DT Leonardo Madelón, reconocido y valorado en Unión por el ascenso a la Primera División en 2014, logró adquirir una identidad futbolística clara y se ilusiona con llegar lejos. Está segundo en la tabla de posiciones de su zona con 15 puntos y viene de un inolvidable 4 a 4 ante Independiente como local.

Leonardo Madelón, DT de Unión, buscará que su equipo se haga fuerte ante Boca en Santa Fe
Leonardo Madelón, DT de Unión, buscará que su equipo se haga fuerte ante Boca en Santa FeJuan Jose Garcia

El xeneize, por su parte, está en deuda con sus hinchas desde hace tiempo. Este año volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos ediciones consecutivas sin disputar la etapa de grupos, motivo por el cual está obligado a mejorar. Hasta el momento se ubica en el séptimo puesto de la clasificación general con 13 unidades al igual que Defensa y Justicia y San Lorenzo, a los que supera por diferencia de gol (+4 contra +2 del Halcón y del Ciclón). En la última jornada empató 1 a 1 en la Bombonera, justamente, con San Lorenzo.

Unión vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 22 (horario argentino) en Santa Fe y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.94 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.83.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Unión
Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante UniónGonzalo Colini

Posibles formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
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