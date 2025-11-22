En qué canal pasan Central Córdoba vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 22, Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentan en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ferroviario avanzó de ronda tras finalizar en el cuarto puesto del Grupo A con 24 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniors pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +5), por lo que el Bicho terminó quinto. El Ciclón, por su parte, quedó quinto en la zona B con 24 unidades, producto de seis victorias, seis empates y cuatro derrotas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de noviembre del año pasado, por la fecha 20 de la Liga Profesional 2024. En aquella oportunidad, San Lorenzo se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitante con un gol de Ezequiel Cerutti. Central Córdoba no le gana al conjunto de Boedo desde 2021, cuando lo goleó 4 a 0 como visitante en la tercera jornada de la Copa de la Liga por los tantos de Jonathan Bay, Milton Giménez, Carlo Lattanzio y Oscar Salomón.

Central Córdoba vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 22 en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Central Córdoba corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.74 contra los 3.36 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.70.