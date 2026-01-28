En qué canal pasan Chelsea vs. Napoli por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Napoli y Chelsea se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin, se disputa en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Antonio Conte, que viene de empatar 1 a 1 con Copenhague por los goles de Scott McTominay -N- y Jordan Larsson -C-, pelea por meterse en los playoffs del certamen europeo. En la previa de la jornada decisiva se mantiene en el 25° lugar de la tabla de posiciones, un puesto por debajo de Olympiakos, el último que se estaría metiendo en 16vos de final. Acumula ocho puntos al igual que el club griego y otros tres equipos, por lo que necesita sumar de a tres.

El escocés Scott McTominay es la principal figura de un Napoli que sigue sin dar la talla STEFANO RELLANDINI - AFP

En tanto, los Blues, con Enzo Fernández como subcapitán, ya consiguieron el principal objetivo, avanzar de ronda, pero aún no está confirmada su presencia directamente en octavos de final. Actualmente están octavos con 13 unidades, misma cantidad que otros siete equipos, de los cuales apenas dos se ubican por encima en la clasificación general por diferencia de gol: PSG y Newcastle. En la fecha pasada derrotaron a Pafos por 1 a 0 con un tanto de Moisés Caicedo.

Napoli vs. Chelsea: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Italia y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 3.38 que se repagan por un hipotético triunfo de Napoli. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.70.

Las casas de apuestas ponen a Chelsea como favorito al triunfo en el encuentro frente a Napoli ALEXANDRA BEIER� - AFP�

Posibles formaciones