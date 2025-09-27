En qué canal pasan Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 19, Defensa y Justicia y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño, se disputa en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Halcón de Florencio Varela está noveno en la tabla de posiciones de su zona con 12 unidades y en la última jornada perdió 1 a 0 con Estudiantes de La Plata como visitante por un gol de Rafael Delgado en contra. Fue derrotado en los últimos dos compromisos, por lo que buscará reponerse para volver a la zona de acceso a los octavos de final.

Defensa y Justicia quiere volver a la senda del triunfo para mantenerse en zona de acceso a octavos NACHO AMICONI

El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona, pero el certamen está tan parejo que hay solo tres puntos de diferencia entre el segundo, Barracas Central, y el décimo, Huracán. Acumula 14 puntos y viene de empatar 2 a 2 con Central Córdoba en la Bombonera por los tantos de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, y de José Florentín e Iván Gómez para el Ferroviario.

Defensa y Justicia vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19 en Florencio Varela y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.18 contra los 3.86 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.23.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el partido ante Defensa y Justicia Aníbal Greco - La Nación

Posibles formaciones