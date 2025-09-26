LA NACION

Horario de Racing vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025

El Clásico de Avellaneda entre la Academia y el Rojo se disputa este domingo en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Nicolás Ramírez

En el último enfrentamiento entre Independiente y Racing, por el Torneo Apertura 2025, empataron 1 a 1

Este domingo 28 de septiembre a las 15.15, en el Cilindro, Racing e Independiente protagonizan una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez por el interzonal de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos, lógicamente, aspiran a quedarse con la victoria ante su clásico rival para salir del fondo y tomar impulso de cara a lo que resta del semestre. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen se puede seguir en canchallena.com.

La Academia, que recientemente se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, está 12° en el Grupo A con 10 puntos (tres victorias, un empate y cinco derrotas). En la última jornada le ganó 2 a 0 a Huracán con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. Desde hace tiempo muestra dos caras contrapuestas en el plano local e internacional, pero la realidad también indica que, bajo la conducción de Gustavo Costas, afronta los partidos importantes con un plus actitudinal que le permite estar a la altura.

Racing llega al clásico con el ánimo por las nubes tras meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2025

El Rojo, por su parte, está envuelto en una crisis deportiva e institucional. Afrontará este clásico ya sin Julio Vaccari y con Gustavo Quinteros como DT, quien firmó contrato la semana pasada y debutará nada menos que frente a Racing. Es uno de los dos equipos que aún no ganó en lo que va del certamen (el otro es Aldosivi) y actualmente se ubica en el último lugar de la zona B con apenas cuatro puntos, producto de cuatro igualdades y la misma cantidad de caídas. Viene de empatar 1 a 1 con San Lorenzo por los tantos de Nicolás Tripichio en contra -I- y Facundo Gulli -SL-.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, por las anotaciones de Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda es del 25 de agosto del año pasado, en el marco de la 12° jornada de la Liga Profesional: igualaron 0 a 0.

Racing vs. Independiente: todo lo que hay que saber

  • Fecha 10 del Torneo Clausura 2025 - Interzonal.
  • Día: Domingo 28 de septiembre.
  • Hora: 15.15.
  • Estadio: Cilindro de Avellaneda.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Viernes 26 de septiembre

  • 19: Banfield vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
  • 19: Platense vs. San Martín de San Juan (Zona B) - ESPN Premium
  • 21.15: Central Córdoba vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium

Sábado 27 de septiembre

  • 14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
  • 14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
  • 16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium
  • 19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
  • 21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Domingo 28 de septiembre

  • 15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports / ESPN Premium
  • 18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
  • 19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports
  • 20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 29 de septiembre

  • 15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
  • 20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Martes 30 de septiembre

  • 19: Newell’s vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
