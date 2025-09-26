Horario de Racing vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025

El Clásico de Avellaneda entre la Academia y el Rojo se disputa este domingo en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Nicolás Ramírez
Este domingo 28 de septiembre a las 15.15, en el Cilindro, Racing e Independiente protagonizan una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez por el interzonal de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos, lógicamente, aspiran a quedarse con la victoria ante su clásico rival para salir del fondo y tomar impulso de cara a lo que resta del semestre. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen se puede seguir en canchallena.com.
La Academia, que recientemente se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, está 12° en el Grupo A con 10 puntos (tres victorias, un empate y cinco derrotas). En la última jornada le ganó 2 a 0 a Huracán con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. Desde hace tiempo muestra dos caras contrapuestas en el plano local e internacional, pero la realidad también indica que, bajo la conducción de Gustavo Costas, afronta los partidos importantes con un plus actitudinal que le permite estar a la altura.
El Rojo, por su parte, está envuelto en una crisis deportiva e institucional. Afrontará este clásico ya sin Julio Vaccari y con Gustavo Quinteros como DT, quien firmó contrato la semana pasada y debutará nada menos que frente a Racing. Es uno de los dos equipos que aún no ganó en lo que va del certamen (el otro es Aldosivi) y actualmente se ubica en el último lugar de la zona B con apenas cuatro puntos, producto de cuatro igualdades y la misma cantidad de caídas. Viene de empatar 1 a 1 con San Lorenzo por los tantos de Nicolás Tripichio en contra -I- y Facundo Gulli -SL-.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, por las anotaciones de Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda es del 25 de agosto del año pasado, en el marco de la 12° jornada de la Liga Profesional: igualaron 0 a 0.
Racing vs. Independiente: todo lo que hay que saber
- Fecha 10 del Torneo Clausura 2025 - Interzonal.
- Día: Domingo 28 de septiembre.
- Hora: 15.15.
- Estadio: Cilindro de Avellaneda.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
Viernes 26 de septiembre
- 19: Banfield vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- 19: Platense vs. San Martín de San Juan (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Central Córdoba vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium
Sábado 27 de septiembre
- 14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
- 14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- 16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium
- 19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
Domingo 28 de septiembre
- 15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports / ESPN Premium
- 18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- 19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports
- 20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 29 de septiembre
- 15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
- 20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
Martes 30 de septiembre
- 19: Newell’s vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
