A qué hora juega Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025 hoy

Defensa y Justicia y Boca se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos pelean por estar en zona de clasificación a los octavos de final, por lo que necesitan sumar de a tres. El encuentro está programado para las 19 en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona, pero el certamen está tan parejo que hay solo tres puntos de diferencia entre el segundo, Barracas Central, y el décimo, Huracán. Acumula 14 puntos y viene de empatar 2 a 2 con Central Córdoba en la Bombonera. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, está noveno con 12 unidades y en la última jornada perdió 1 a 0 con Estudiantes de La Plata como visitante.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de marzo de este año, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria tras una contundente goleada por 4 a 0 gracias a un doblete de Milton Giménez y sendas anotaciones de los delanteros uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Defensa y Justicia vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 27 de septiembre.

: Sábado 27 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Norberto ‘Tito’ Tomaghello.

: Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Árbitro: Jorge Baliño.

Defensa y Justicia vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19 en Florencio Varela y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.18 contra los 3.86 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.23.